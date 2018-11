L’équipe montre une fiche de 9-10-1 après 20 matchs. Elle a été battue six fois à ses sept dernières rencontres.

McLellan était derrière le banc des Oilers depuis la saison 2015-2016 et les a conduits une seule fois jusqu'aux séries, au printemps 2017, après une saison de 103 points pleine de promesses.

Ken Hitchcock, 66 ans, avait annoncé sa retraite à la fin de la dernière saison après une deuxième expérience derrière le banc des Stars de Dallas, à qui il a donné une coupe Stanley en 1999.

Il a 1536 matchs d'expérience dans la LNH, le cinquième total dans l'histoire de la ligue. En plus de 20 ans dans le circuit Bettman, il a maintenu une fiche de 823 victoires, 506 défaites, 88 nulles et 119 défaites en prolongation ou en tirs de barrage. Outre les Stars (1995-2002, et 2017-2018), il a dirigé les Flyers de Philadelphie (2002-2006), les Blue Jackets de Columbus (2006-2010) et les Blues de St. Louis (2011-2017).

Ken Hitchcock Photo : NHL.com

McLellan est le quatrième entraîneur-chef à perdre son emploi cette saison après John Stevens, des Kings de Los Angeles, Joel Quenneville, des Blackhawks de Chicago, et Mike Yeo, des Blues.