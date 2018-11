La décision a été longuement réfléchie et planifiée, dit-il.

« J’en avais parlé une première fois à Joey Saputo en juin 2017. Je suis au point dans ma vie où je veux me donner du temps et de l’espace pour toutes sortes d’activités personnelles et possiblement quelques collaborations professionnelles. »

Richard Legendre, 65 ans, a participé à de nombreux projets et dossiers avec l’Impact, contribuant, entre autres, à la construction du stade Saputo en 2008.

Il a également assumé le rôle de porte-parole de l'équipe et de bras droit au président Joey Saputo.

Je suis très fier d’avoir pu accompagner Joey et l’Impact de Montréal dans cette fulgurante progression pendant 11 ans, la plus importante croissance d’un club sportif professionnel au Québec durant cette dernière décennie. Nous ne sommes pas encore rendus où nous voulons être, mais beaucoup de chemin a été parcouru depuis la construction du stade Saputo. Richard Legendre

« Je tiens à remercier de tout mon cœur notre président, tous mes collègues, les joueurs, les entraîneurs et le personnel technique de m’avoir permis de vivre cette extraordinaire aventure. Ce fut un honneur et un privilège », a-t-il ajouté.

« Je tiens à remercier Richard pour le travail accompli ces 11 dernières années, a mentionné le président de l’équipe Joey Saputo. Son expertise, son dévouement et sa détermination ne sont que quelques-unes de ses qualités qui ont aidé le club à grandir et à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Je lui souhaite une excellente retraite pleinement méritée. »

Avec ce départ, le Bleu-blanc-noir complétera prochainement la restructuration de son personnel administratif.

Natif de Montmagny, Legendre a joué dans le circuit de tennis professionnel ATP de 1974 à 1979. Il a ensuite occupé diverses fonctions dans le milieu du tennis, notamment celles de directeur des Internationaux du Canada à Montréal de 1988 à 2001.

Il a aussi touché à la politique en tant que député du Parti québécois (PQ) dans Blainville. Il a notamment occupé le poste de ministre du Tourisme, du Loisir et du Sport, de ministre responsable de la Jeunesse, et de ministre de la Faune et des Parcs, de 2001 à 2003. Il a aussi été candidat à la direction du PQ en 2005.