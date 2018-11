Le gaucher Andy Pettitte et les joueurs de champ intérieur Todd Helton, Michael Young et Miguel Tejada figurent également parmi les nouveaux venus sur le bulletin de vote.

Les noms des vedettes Roger Clemens et Barry Bonds, dont la réputation a été entachée par les stéroïdes, apparaissent sur le bulletin de vote pour la septième fois. Clemens a recueilli 57,3 % des votes lors du scrutin de 2018, mais il lui a manqué 75 voix pour atteindre les 75 % requis. Bonds, lui, était à court de 56 voix à 56,4 %. Martinez a raté son admission par 20 votes (70,4 %); Mike Mussina a obtenu 63,5 % des votes, tandis que Curt Schilling a vu son nom inscrit sur 51,2 % des bulletins.

Halladay a remporté le Cy Young avec les Blue Jays de Toronto, en 2003, et les Phillies de Philadelphie, en 2010. En 16 saisons au baseball majeur, il a signé 203 victoires contre 105 revers avec une moyenne de points mérités de 3,38. Il a lancé un match parfait contre les Marlins de la Floride en 2010, ainsi qu'un match sans point ni coup sûr aux dépens des Reds de Cincinnati dans le premier match de la série de championnat de la Nationale, seulement le deuxième match sans coup sûr avec le match parfait de Dan Larsen durant la Série mondiale de 1956. Il est décédé dans un accident d'avion en novembre 2017.

Rivera a réussi 652 sauvetages en matchs du calendrier et 42 autres en matchs éliminatoires au cours de ses 19 saisons avec les Yankees de New York, ponctuées de cinq conquêtes de la Série mondiale. En matchs éliminatoires, il a compilé une fiche de 8-1 avec une moyenne de point mérité de 0,70.

Pettitte affiche quant à lui un dossier de 256-153 avec une moyenne de 3,85 en 15 saisons avec les Yankees et trois autres avec les Astros de Houston. En 44 départs éliminatoires, il a compilé une fiche de 19-11 avec une moyenne de points mérités de 3,81.

Helton a maintenu une moyenne au bâton de ,316 en 15 saisons avec les Rockies du Colorado, pour qui il a frappé 369 circuits et produit 1406 points, en plus d'en marquer 1401. Young a quant à lui frappé pour ,300 en 14 saisons, toutes avec les Rangers du Texas, sauf la dernière, tandis que Tejada a maintenu une moyenne de ,285 avec 307 circuits et 1302 points produits en 16 saisons.

Plus de 400 bulletins de vote ont été envoyés aux membres admissibles au scrutin de la l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique et les résultats seront annoncés le 22 janvier.

Les joueurs sont inscrits sur les bulletins de vote pour une durée maximale de 10 ans, pourvu qu'ils reçoivent au moins l'appui de 5 % des électeurs chaque année. Martinez et le premier-but Fred McGriff (23,2 % en 2018) en sont à leur dernière année d'éligibilité.

Parmi les nouveaux venus sur les bulletins de 2019 figurent le joueur d'avant-champ Placido Polanco et le voltigeur Juan Pierre. Le releveur Billy Wagner, le deuxième-but Jeff Kent, l'arrêt-court Omar Vizquel, le troisième-but Scott Rolen, ainsi que les voltigeurs Andruw Jones, Manny Ramirez, Gary Sheffield, Sammy Sosa et l'ex-Expo Larry Walker sont de nouveau admissibles.

Trevor Hoffman, Chipper Jones, Vladimir Guerrero et Jim Thome ont été les derniers joueurs élus en janvier 2018.