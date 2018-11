Un texte de Jean-Philippe Martin

Dès que la victoire des Mustangs s’est concrétisée en finale de la Coupe Mitchell, quelques heures après celle du Rouge et Or en finale de la Coupe Uteck, la demande de billets a augmenté à la billetterie du Rouge et Or.

Lundi matin, 10 000 billets avaient trouvés preneurs. Les organisateurs espèrent attirer environ 13 000 spectateurs pour cette Coupe Vanier, la cinquième présentée à Québec en 10 ans.

L'an dernier, le Rouge et Or s'est incliné 39-17 en finale contre les Mustangs.

