« Je suis très contente de mon combat d’aujourd’hui (lundi), car j’ai encore mieux boxé que dimanche, a révélé l’athlète de Shawinigan. Je ne pense pas à la médaille, mais je me concentre plutôt sur ma performance parce que c’est cela qui va m’amener en finale. Maintenant, je me repose et je savoure la victoire. »

En quarts de finale mardi, Thibeault a rendez-vous avec la vice-championne olympique et favorite de sa catégorie de poids, la Néerlandaise Nouchka Mireille Fontijn.

Deux autres Québécoises seront des quarts de finale mardi. Myriam Da Silva Rondeau sera opposée à la Taïwanaise Chen Nien-chin chez les moins de 69 kg, tandis que Caroline Veyre affrontera l’Irlandaise Kellie Anne Harrington chez les moins de 60 kg.