L'ancienne gloire de Newcastle, de la Lazio de Rome ou des Rangers de Glasgow, sélectionné 57 fois avec l'équipe d'Angleterre, est visée par « un chef d'inculpation d'agression sexuelle » pour avoir « touché » cette femme, a précisé la porte-parole de cette unité de police.

Le footballeur à la retraite avait été arrêté le 20 août à la station de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre, et doit se présenter devant un juge le 11 décembre.

Considéré comme l'un des milieux de terrain anglais les plus talentueux de sa génération, Paul Gascoigne a connu une carrière entachée par l'alcoolisme, jusqu'à sa retraite en tant que joueur en 2004.

Il a notamment atteint la demi-finale de la Coupe du monde en 1990 et a été l'un des premiers grands noms à jouer en Chine, où il a été entraîneur-joueur pour l'équipe de deuxième division du Gansu Tianma en 2003.

L'aventure n'aura duré que quelques matchs. Et après avoir raccroché les crampons en 2004, il est devenu entraîneur de la très modeste équipe anglaise de Kettering Town.

Ce n'est pas non plus le premier scandale dans lequel se retrouve « Gazza ». En 2016, notamment, il a écopé d'une amende et a été condamné pour des propos racistes envers un agent de sécurité noir dans le cadre de son spectacle An evening with Gazza!