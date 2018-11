La capitaine montréalaise, Marie-Philip Poulin, s’est vu décerner la première étoile de la rencontre grâce à ses six points (1 but et 5 passes décisives). Elle a entre autres participé au doublé de l’arrière Erin Ambrose, en troisième période.

Ann-Sophie Bettez (1 but, 3 aides), Hilary Knight (1 but, 2 aides), Taylor Willard (1 but, 1 aide), Catherine Daoust (1 but, 1 aide), Mélodie Daoust et Emma Martin ont été les autres marqueuses.

Dans une rencontre à sens unique, les Canadiennes ont dirigé 58 tirs vers la cage adverse, défendue conjointement par les gardiennes Mariah Fujimagari (3 buts accordés sur 23 lancers) et Jetta Rackleff (6 buts accordés sur 35 lancers).

Les Blades ont subi une 11e défaite en autant de matchs cette saison. L’équipe du Massachusetts a accordé 62 buts à leurs opposantes, contre une production famélique de 4 buts seulement durant cette période.

Les Américaines ne sont pas au bout de leurs peines, puisqu'elles retrouveront les championnes de la Coupe Clarkson 2017 sur la glace de la Place Bell, à Laval, pour leurs deux prochaines rencontres.

Les Canadiennes de Montréal n’ont subi qu’une seule défaite en huit matchs cette saison.