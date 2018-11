L'équipe de la capitale nationale participera au match de la Coupe Grey pour une troisième fois en quatre saisons dimanche prochain, à Edmonton.

Son adversaire sera alors les Stampeders de Calgary ou les Blue Bombers de Winnipeg.

Le Rouge et Noir a perdu la finale de la Coupe Grey face aux Eskimos d'Edmonton en 2015 avant de triompher en prolongation l'année suivante contre les Stampeders. Les Tiger-Cats espéraient jouer pour le championnat de la LCF pour une première fois depuis un revers face aux Stampeders en 2014.

Harris a complété 29 de ses 32 passes pour 367 verges de gains.

Le receveur du Rouge et Noir Greg Ellingson est plaqué par deux joueurs des Tiger-Cats. Photo : USA Today Sports

Du côté des Tiger-Cats, Jeremiah Masoli a été 28 en 41 pour 315 verges de gains, 1 touché et 3 interceptions. Il a aussi marqué un majeur sur une course de 12 verges avec 7:56 à faire avant de rejoindre Bralon Addison pour une transformation de 2 points qui réduisait l'écart à 46-27

Addison a capté 12 passes pour 129 verges de gains.

Harris a toutefois été la vedette incontestée de ce duel. Il a lancé 1 passe de touché de 10 verges à Marco Dubois pour offrir une avance de 33-13 au Rouge et Noir après 2:27 de jeu au troisième quart. Il donnait ainsi la réplique aux Tiger-Cats, qui avaient réduit l'écart à 27-13 sur le dernier jeu de la première demie.

Lirim Hajrullahu a réussi deux placements pour ramener les Tiger-Cats à deux majeurs de leurs rivaux, à 33-19, avec un peu plus de cinq minutes à faire au troisième quart. Cependant, le Rouge et Noir a riposté avec une séquence de 6 jeux sur 75 verges qui a pris fin avec une passe payante de 29 verges de Harris à Brendan Gillanders, pour un avantage de 39-19.

Harris a porté le coup de grâce avec une passe de touché de 50 verges à Greg Ellingson après un peu plus d'une minute de jeu au quatrième quart. Ellingson a capté 8 passes pour 144 verges de gains et 1 touché.

Diontae Spencer, deux fois, et Jean-Christophe Beaulieu ont aussi atteint la zone des buts pour le Rouge et Noir. William Powell a inscrit une transformation de deux points et Lewis Ward a réussi deux transformations d'un point et deux placements. Ward a toutefois été imprécis sur 44 verges au quatrième quart, mettant fin à une séquence de 50 tentatives de placement converties avec succès.

Mike Jones a marqué un touché pour les Tiger-Cats. Hajrullahu a inscrit quatre placements et une transformation.