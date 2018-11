Un texte d’Antoine Deshaies

Au bout du fil, Rhian Wilkinson a la voix éraillée, mais ce n’est pas en raison d’un rhume. La veille, son équipe avait obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde à l’issue d’une victoire de 2-0 contre la Corée du Sud.

« Je perds ma voix chaque match ou presque en donnant mes indications et je trouve ça très frustrant, confie Wilkinson à Radio-Canada Sports. C’est ce que j’aime le moins de mon travail d’entraîneuse. Je trouve ça difficile de bien projeter ma voix. »

C’est assurément la seule frustration qu’avait sur le coeur la native de Baie-d’Urfé, dans l’ouest de l’île de Montréal.

« C’est une équipe très spéciale qui a un énorme potentiel, explique-t-elle. Les joueuses n’arrêtent jamais de batailler et n’abandonnent pas. Je n’ai pas souvent eu la chance de faire partie d’un tel groupe et je me sens privilégiée et fière de les diriger. »

Une équipe à l’image de la joueuse qu’elle était?

« C’est peut-être un peu trop gentil pour moi, répond-elle humblement. Je bataillais et je ne lâchais pas quand je jouais, mais les filles ont tellement plus de talent. Elles sont ailleurs. »

L’équipe compte sur six joueuses originaires du Québec, une représentation supérieure à la moyenne des équipes nationales récentes. En ce moment, par exemple, l’équipe senior ne compte qu’une joueuse québécoise, Gabrielle Carle.

« C’est une bonne cuvée, explique Wilkinson. J’ai choisi les meilleures joueuses du pays, point final. »

Le Canada a déjà sa place en quarts de finale. Il a gagné ses deux matchs sans avoir accordé le moindre but. Ses jeunes protégées ont une attitude irréprochable. Samedi, elles ont même marqué à 10 contre 11 contre la Corée après l’expulsion de leur capitaine.

Rhian Wilkinson, en bas à gauche, avec l'équipe canadienne de soccer des moins de 17 ans. Photo : Soccer Canada

Lors du premier match contre la Colombie, la gardienne a bloqué un tir de pénalité. Dans un tournoi si intense, les matchs peuvent basculer sur une action.

« Je nous sens très fortes physiquement et mentalement dans des moments précis et importants, analyse Wilkinson. Est-ce qu’on peut gagner le tournoi? Pourquoi pas? »

Apprendre, en route vers l’équipe nationale senior

Rhian Wilkinson ne s’en cache pas. Elle aimerait un jour diriger l’équipe nationale féminine du Canada. Quand? Pas tout de suite. Elle a encore beaucoup à apprendre.

Elle a accepté de prendre la barre de l’équipe U-17 à la condition d’être bien appuyée, notamment par Kenneth Heiner-Moller, le sélectionneur canadien actuel qu’elle épaule d’ailleurs avec la grande équipe.

Ce dernier et l’ancien entraîneur John Herdman sont d’ailleurs ses principales sources d’influence dans son travail.

« J’ai adapté leurs recettes qui me plaisaient et j’ai ignoré celles que j’aimais moins, explique l’ancienne joueuse de 36 ans. Je dois vraiment gagner de l’expérience. Mon analyse en match n’est pas aussi rapide que je l’aimerais et ça viendra avec le temps. »

C’est pourquoi Wilkinson refuse peu de mandats. Avant même d’être à la retraite, elle avait assisté John Herdman à la Coupe du monde des moins de 20 ans au Canada en 2014.

Elle a depuis entraîné l’équipe canadienne des moins de 15 ans et la voici avec celle des moins de 17 ans.

« Les joueuses m’ont fait confiance rapidement, car elles se souviennent de m’avoir vue jouer et reconnaissent mon parcours, explique-t-elle. Mon défi est de leur prouver que je mérite leur confiance. »

Elle doit obtenir prochainement sa licence A d’entraîneur de l’UEFA. Elle a suivi sa formation en Europe, où elle a côtoyé d'anciens joueurs des plus grands championnats. Elle s’est rendu compte que dans leur compréhension du sport, les Canadiens n’avaient rien à leur envier.

« Mes superviseurs sont toujours impressionnés par le niveau de connaissances des Canadiennes, raconte Wilkinson. On pense que les joueurs masculins ont une meilleure compréhension que nous parce qu’on regarde leurs grands matchs à la télé, mais c’est faux. Notre connaissance est, au minimum, équivalente à la leur. »

Cap sur les Whitecaps à Vancouver

À la conclusion du parcours canadien en Uruguay, Wilkinson prendra la direction de Vancouver, où elle dirige le volet féminin de l’académie des Whitecaps, qui sert aussi de centre d’excellence provinciale de la Colombie-Britannique.

Elle passe à Montréal aussi souvent qu’elle le peut pour voir sa famille. Elle aimerait bien y travailler, mais les occasions d’emplois sont meilleures à Vancouver.

Je suis bien à Vancouver. Mais Montréal, c’est chez nous et ça me manque souvent. Rhian Wilkinson

Elle est déçue de voir que bien des équipes professionnelles ne font pas plus de places aux femmes. Ni le Toronto FC, ni l’Impact de Montréal n’a d’équipe féminine. L’Académie de l’Impact entraîne neuf équipes, toutes masculines.

« Ça me frustre qu’on en soit encore là en 2018, confie Wilkinson. Il y a un public pour le soccer féminin qui n’est peut-être pas le même que pour le soccer masculin, mais il existe. Je souhaite que des équipes féminines deviennent affiliées aux équipes masculines. »

D’ici à ce que ça change, elle mettra son coeur et ses connaissances au service des jeunes joueuses de l’ouest du pays. Elle a aussi bien hâte de rencontrer Marc Dos Santos, nouvel entraîneur-chef des Whitecaps masculins. Elle ne lui a jamais parlé.

« J’ai hâte de travailler avec lui, explique la Montréalaise. Ça va faire drôle de voir que deux Québécois dirigent les Whitecaps. »