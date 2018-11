Vallée et Inglis ne s'étaient entraînés qu'une seule fois ensemble avant de participer à la compétition australienne.

Nous sommes vraiment impressionnés, très contents et satisfaits de notre performance. Nous n'avions pas beaucoup d'attentes, car c'était seulement la deuxième fois que nous plongions ensemble. Ça se passe vraiment bien, nous nous entendons très bien. La plongeuse Mia Vallée

Le tandem canadien a récolté 269,10 points.

Les Australiens Anabelle Smith et Domonic Bedggood (280,56 points) ont raflé l'or et les Polonais Kaja Skrzek et Kacper Lesiak (259,80 points) ont décroché le bronze.

Vallée a également pris le 5e rang au 3 m individuel en vertu d'une note de 261,90 points. La Chinoise Huang Xiaohui (306,75 points) a triomphé.

Singapour accueillera la septième et ultime manche des Grands Prix de plongeon du 23 au 25 novembre. Aucun Canadien n'est toutefois inscrit à la compétition.