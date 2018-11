Le détenteur des sept derniers gros globes de cristal, âgé de 29 ans, a donné le ton à l'ouverture de la campagne sur le grand cirque blanc avec le 59e triomphe de sa carrière.

Déjà en tête à l'issue du parcours initial, Hirscher a confirmé son gain au terme du second tracé qu'il a également dominé. Le vainqueur a signé des temps canons de 54 s 27/100 et 56,77 s pour un chrono combiné de 1:51,04.

Le double médaillé d'or olympique des Jeux de Pyeongchang a devancé de justesse le Norvégien Henrik Kristoffersen (1:51,13), son dauphin aux classements du gros globe de cristal et au slalom en 2017-2018, et le Suédois Andre Myhrer (1:52,45).

Il s'agit d'un troisième sacre pour Hirscher dans la station finlandaise après ceux de 2013 et 2016.

Il a du même coup effacé sa très inhabituelle contre-performance de l'année dernière, où il avait terminé au 17e rang et laissé les honneurs à l'Allemand Felix Neureuther, absent dimanche à cause d'une blessure.

Hirscher a reçu comme le veut la tradition un renne comme trophée qui a été baptisé M. Neige.

Quatre compatriotes de Hirscher, soit Michael Matt (1:52,62), Christian Hirschbühl (1:52,70), Manuel Feller (1:52,74) et Marco Schwarz (1:52,77), ont à leur tour intégré le top 10. Ils ont dans l'ordre occupé les positions 7 à 10, ce qui n'a pas trop surpris le champion.

« Il y a une nouvelle génération, et ces gars-là sont prêts pour des podiums et des victoires. C'est certain », a-t-il mentionné.

La journée est toutefois à oublier pour les quatre skieurs canadiens en action à Levi. Erik Read a été disqualifié durant la première manche, tandis que Phil Brown, Simon Fournier et Trevor Philp n'ont pas été en mesure d'accéder à la seconde étape.