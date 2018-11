Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Certains joueurs concluent donc leur carrière collégiale avec un deuxième Bol d’or en poche. L’entraîneur-chef François Laberge est très fier du travail exécuté par sa troupe.

Rappelons que les Gaillards ont obtenu une fiche parfaite de 11 victoires cette saison.

On se sent très heureux. Le sentiment du travail accompli. On avait beaucoup de pression cette année, mais on a réussi à livrer la marchandise. François Laberge, entraîneur-chef de Gaillards du Cégep de Jonquière

Sur le terrain samedi à Montréal, les Gaillards ont su s'imposer dès le début du match.

On avait un plan de match qui était vraiment clair : les tester au sol au niveau de leur défense et les fatiguer en même temps. On voulait que plus le match avance, plus ils soient fatigués. Clairement, ça a payé parce qu’un moment donné, ils n’étaient plus capables de suivre le rythme , explique l’entraîneur-chef.

Défensivement, on voulait stopper leur gros jeu et les forcer à lancer le ballon en prenant les devants rapidement. On savait que c’était une équipe qui jouait très bien avec l’avance, mais qui avait de la difficulté à jouer du football de rattrapage. Tout ça a été mis en place et ça a payé , ajoute-t-il.

Maintenant que la saison est terminée, le groupe d’entraîneurs compte aller de l’avant avec le recrutement pour la prochaine année.

Pas question pour eux de descendre dans le classement. L’objectif pour l’an prochain : recruter des joueurs à la hauteur de ceux qui ont conduit l’équipe trois fois en finale du Bol d’or.

On recrute chaque année des jeunes avec beaucoup de talent. On vise l’excellence, c’est comme ça qu’on fonctionne. On a un staff de coachs qui est stable depuis trois ans, et c’est un peu la recette du succès. On n’a pas l’intention de déroger de ça , de conclure François Laberge.