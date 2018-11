« Je suis très fière ! C’est toujours plus difficile de briser la glace », a expliqué la Québécoise qui a dominé la 4e boxeuse mondiale.

J’étais un peu nerveuse de monter dans le ring puisque cela faisait depuis mai que je n’y étais pas. Je me concentre sur un combat à la fois avec toute l’équipe de Boxe Canada sur place. Aujourd’hui, je profite de ma victoire et demain, je me remets au travail pour affronter ma prochaine adversaire. Tammara Thibeault