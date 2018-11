Mercredi dernier, Chara n'a pas complété la confrontation perdue 6-3 contre l'Avalanche (9-6-4), au Colorado. Il n'est pas retourné au banc des joueurs après l'entracte initial.

Âgé de 41 ans, le Slovaque a enregistré 3 buts et 1 mention d'assistance en 18 affrontements cette saison. Il présente un rendement de +3 et a écopé de 14 minutes de pénalité.

Chara est le défenseur actif qui compte le plus de réussites (198) et de points (632). Seul Duncan Keith, auteur de 458 passes depuis ses débuts dans la LNH, en a accumulé plus que le vétéran (434).

Par ailleurs, moins de cinq mois après s'être entendus avec Luke Schenn, les Ducks d'Anaheim (8-9-4) ont soumis l'arrière doté d'un fort gabarit au ballottage.

Schenn n'a joué que huit matchs avec les Ducks durant l'automne. Il affiche un différentiel de -6 et n'a pas été en mesure d'inscrire le moindre point avec sa cinquième équipe dans le circuit Bettman.

Il a précédemment défendu les couleurs des Maple Leafs de Toronto (14-6-0), des Flyers de Philadelphie (9-9-1), des Kings de Los Angeles (6-11-1) et des Coyotes de l'Arizona (9-8-1).

La cinquième sélection au repêchage amateur de 2008 est réputée pour son jeu physique et défensif. Ses 716 rencontres disputées dans la LNH le placent au 3e rang de son encan derrière l'attaquant Josh Bailey (733) et le défenseur Drew Doughty (788).