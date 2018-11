Kyrie Irving a connu l'un de ses meilleurs matchs avec les Celtics (9-6) avec 43 points, dont un grand nombre à la suite de tirs à haut degré de difficulté, et 11 passes décisives. Le garde de deuxième année Jayson Tatum a ajouté 21 points.

Leonard a mené les Raptors avec 31 points et a ajouté 15 rebonds, mais isolé à un contre un lors du dernier jeu du match, il n'a pas été capable de s'approcher du panier et son tir de loin a manqué de force. Toronto avait préalablement laissé filer une avance de 107-103 avec 90 secondes à jouer.

En prolongation, Toronto a dû se débrouiller sans Danny Green (11 pts) et Pascal Siakam (16 pts), exclus pour avoir récolté six fautes personnelles, ainsi qu'OG Anunoby, blessé à un poignet pendant la rencontre. Les Celtics ont pris rapidement l'avance dans les minutes supplémentaires et l'ont conservée jusqu'au sifflet final.

Les meneurs de jeu des Raptors Fred Vanvleet (0 pt) et Kyle Lowry (14 pts) ont connu un match plutôt difficile, ne réussissant 3 de leurs 18 tirs au total, et seulement 1 de leurs 12 tirs de 3 points.

Avec cette victoire, les Celtics prennent leur revanche sur le premier affrontement de la saison, qui avait vu les Raptors l'emporter 113-101 à Toronto.

Les hommes de Nick Nurse continuent leur voyage de quatre matchs à l'étranger samedi, à Chicago.