Thompson a inscrit un pointage de 67 (-5) pour s'installer à -12 après 36 trous et elle détient trois coups d'avance sur ses compatriotes Amy Olson (72), meneuse à l'issue de la première ronde, et Brittany Lincicome (71).

Le tournoi sert de conclusion à la course saisonnière pour le Globe CME et le bonus d'un million de dollars. La Thaïlandaise et golfeuse no 1 au monde Ariya Jutanugarn est à nouveau en contrôle de sa destinée. Elle est l'une des cinq golfeuses qui ont commencé le tournoi avec le scénario le plus simple: une victoire leur permettrait de gagner aussi le Globe CME.

Jutanugarn a joué une ronde de 71 et elle se retrouve à égalité au 20e rang à -3.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, peut aussi gagner le titre saisonnier avec une victoire ce week-end. Après une première ronde de 73, elle a remis une carte de 69 et grimpé à égalité au 25e échelon à -2.

La Japonaise Nasa Hataoka s'était propulsée vers le premier rang dans la course au Globe CME grâce à huit oiselets, jeudi. Elle a toutefois commis quatre bogueys vendredi et bouclé sa ronde en 76 coups, glissant à égalité au 13e rang à -4.