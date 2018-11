Avec une défense décimée et trois changements par rapport au onze partant en finale du Mondial contre la Croatie, les Bleus ont peiné contre une prometteuse équipe néerlandaise déjà impressionnante contre les Allemands (3-0).

Ce résultat relance le suspense pour la qualification en phase finale et condamne d'ailleurs l'Allemagne, officiellement reléguée en deuxième division.

Un but de Georginio Wijnaldum (44e) et un second de Memphis Depay sur un tir de pénalité dans les arrêts de jeu (90e+5) ont offert aux Néerlandais (6 points), en pleine reconstruction, un espoir de décrocher la 1re place du groupe, lundi, en cas de match nul ou de victoire en Allemagne, qui, de son côté, vit une relégation catastrophiqueen deuxième division après avoir échoué à sortir des poules au Mondial en Russie.

Avec 7 points, les Français restent en tête du groupe 1, mais un seul point suffira aux Néerlandais pour se qualifier pour le carré d'as de juin 2019 en raison de leur avantage particulier vis-à-vis des Français [victoire des Bleus 2-1 à l'aller].