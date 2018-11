Strome, choix de 1er tour (5e au total) des Islanders de New York en 2011, a récolté 1 but et 1 passe en 18 matchs cette saison. Spooner a aussi 1 but et 1 aide à sa fiche, mais en 16 matchs.

Les deux joueurs ont maintenu une production offensive similaire depuis le début de leur carrière. Strome a 162 points en 358 matchs, Spooner, 160 en 289 matchs.

Les deux en seront à leur troisième équipe. Avant de se joindre aux Oilers dans l’échange de Jordan Eberle en juin 2017, Strome a joué pour les Islanders, équipe qui l’a repêché. Spooner, lui, a joué quatre ans pour les Bruins de Boston avant de se joindre aux Rangers à l'aube de la saison 2017-2018.