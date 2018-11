Elle a signé une victoire sans appel de 4-1 face à la Galloise Eccles Rosie Joy, au terme d’un combat tactique au cours duquel la patience de la boxeuse de Chambly a été mise à rude épreuve contre la médaillée d’argent des derniers Jeux du Commonwealth.

« C’était un combat très serré et physique qui a été déterminé par les petits détails. Mon adversaire avait un volume élevé de coups et j’ai utilisé d’autres atouts pour obtenir cette victoire », a indiqué la gagnante.

Au tour suivant, le dernier de la phase préliminaire, Myriam Da Silva Rondeau affrontera l’Ouzbèke Shakhnoza Yunusova.

Une autre pour Caroline Veyre

Chez les moins de 60 kg, la Montréalaise Caroline Veyre a signé une deuxième victoire en deux jours en battant la Polonaise Kinga Szlachcic, également par un pointage de 4-1.

« Je savais que ça allait être une bataille plus qu’un beau combat technique. La stratégie de mon adversaire était de prendre mes coups et continuer à m’attaquer pour m’épuiser. Cependant, je pense que j’ai bien contrôlé avec mes déplacements et je lançais des coups très clean comparativement à elle », a conclu la Québécoise, qui se mesurera à la Bulgare Denitsa Eliseeva dimanche.

Samedi, ce sera au tour de Sabrina Aubin-Boucher (57 kg) et de Tammara Thibeault (75 kg) de faire leur entrée en scène.