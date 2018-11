Les nouveaux propriétaires de Leclerc Communications avaient convoqué le personnel pour une réunion d’information.

La direction leur a confirmé la rumeur qui courait depuis quelques semaines : l’antenne prendra bientôt un virage musical sous la bannière WKND déjà présente à Québec depuis juin 2012.

Selon les informations disponibles, la station restera en ondes avec un contenu entièrement dédié aux sports jusqu’au printemps.

Entre février et avril, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) se prononcera au sujet de la vente de la station par RNC Média à Leclerc Communications et sur le changement de vocation du 91,9.

Outre les animateurs vedettes tels Jean-Charles Lajoie, Stéphane Gonzalez, Stéphane Langdeau, Georges Laraque ou Gilbert Delorme, cette fermeture annoncée touchera de nombreux chroniqueurs et collaborateurs comme Martin Leclerc, Réjean Tremblay, Mathias Brunet, Michel Therrien et Bob Hartley.

Le 91,9 FM est le diffuseur officiel des matchs du Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine.