Cremanzidis, qui se rapportera directement à l'entraîneur et directeur du personnel des joueurs Rémi Garde, sera notamment responsable de la gestion de la masse salariale de la première équipe, ainsi que de la préparation et de la structuration des contrats des joueurs.

Il fournira un rôle-conseil sur les différents processus d'acquisitions de joueurs en MLS et occupera un rôle au niveau du recrutement, en plus d'aider au développement des profils des joueurs recherchés conformément aux objectifs du club.

Originaire de Montréal, Cremanzidis effectue un retour avec l'Impact après avoir occupé le rôle d'analyste des performances avec la première équipe de 2013 à 2015. Il était alors responsable d'analyser les forces et les faiblesses du club et de ses adversaires et appuyait le préparateur physique au niveau de l'observation et du suivi des joueurs.

Au cours des trois dernières saisons, il a fait partie du personnel technique des Earthquakes de San José, se joignant au club californien en 2016 à titre d'analyste, recrutement et performance. Il a ensuite été nommé directeur associé du personnel des joueurs et responsable de l'analytique au début de la saison 2018. Il s'occupait notamment des analyses d'avant et d'après-match, de l'analyse des performances GPS et de la gestion de la masse salariale.

Âgé de 29 ans, Cremanzidis détient un baccalauréat en affaires de l'Université Concordia et une maîtrise en gestion du sport de l'Université Georgetown.