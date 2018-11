« Après de longues discussions, les Rockets ont décidé de se séparer de Carmelo Anthony et nous travaillons à trouver une solution », a expliqué le directeur général, Daryl Morey, dans un communiqué.

Anthony, 34 ans, avait rejoint Houston l'été dernier et avait signé un contrat d'un an pour le minimum salarial pour un vétéran de plus de 10 ans d'expérience, soit 2,4 millions de dollars.

« Carmelo a toujours eu une approche extraordinaire depuis qu'il nous a rejoints et a accepté chaque rôle que lui a confié sur le terrain Mike d'Antoni. L'adaptation que nous avions envisagée lorsque Carmelo avait choisi de nous rejoindre n'a pas eu lieu. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux pour lui de trouver un nouveau défi » a ajouté Morey.

Anthony a manqué les trois derniers matchs des Rockets, officiellement car il était malade, mais son départ semblait inévitable depuis plusieurs jours déjà, en raison de l'incompatibilité de son style de jeu avec celui des Rockets.

En 10 matchs avec les Rockets, dont deux seulement comme titulaire, il a montré des moyennes de 13,4 points et 5,4 rebonds pour 29,4 minutes de jeu par match.

L'étoile d'Anthony a singulièrement pâli depuis son départ des Knicks de New York, pour qui il a joué de 2011 à 2017. Il ne s'était pas imposé la saison dernière à Oklahoma City (16,2 pts et 5,8 rebonds par match), puis le Thunder l'a échangé à Atlanta, qui a résilié son contrat pour lui permettre de poursuivre sa carrière avec Houston.

Mais les Rockets, finalistes de l'Ouest en mai dernier, ont mal commencé la saison 2018-2019 et pointent à la 12e place de l'Association avec 6 victoires en 13 matchs.