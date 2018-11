Un texte de Jean-Philippe Martin

Fort de sa victoire de 14-1 contre ses grands rivaux québécois, le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté la 15e Coupe Dunsmore de son histoire samedi dernier et il s’est du même coup assuré de participer à la demi-finale canadienne.

Le système de rotation du football universitaire canadien fait que les champions du Québec accueillent cette année, les champions du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA), les X-Men de l’Université St.F.-X. en finale de la Coupe Uteck.

Face à l’inconnu

Dans les minutes qui ont suivi la victoire de son équipe en finale de la Coupe Dunsmore, l’entraîneur du Rouge et Or, Glen Constantin, y est allé de cette déclaration en préparation pour la demi-finale.

« On a un match-piège [devant nous], lançait Constantin. Tout le monde parle des Maritimes comme une conférence un peu inférieure, mais ça va se jouer dans la semaine de préparation et durant les 60 minutes sur le terrain. »

Si tout le monde parle des Maritimes comme une conférence inférieure, comme le dit l’entraîneur, il est difficile d’en prendre la mesure exacte.

Depuis l’an dernier, les équipes du Québec et des Maritimes ne s’affrontent plus à l’occasion de matchs interconférences, comme ce fut le cas pendant plusieurs années.

Le plus récent échantillon d'un duel entre Laval et St.F.-X. date de 2015. Le Rouge et Or l’avait emporté...64-0.

Les formations des deux équipes ont changé depuis, mais certains joueurs de l'édition actuelle du Rouge et Or, tels Mathieu Betts et Christopher Amoah, étaient en uniforme pour cette rencontre.

Une décennie de revers

Toutefois, depuis 10 ans, le résultat des demi-finales canadiennes donne quand même un aperçu de l’écart de calibre entre les formations des Maritimes et celles des trois autres divisions canadiennes.

La victoire de 24-2 des Huskies de l'Université Saint Mary's sur le Rouge et Or de l'UL en 2007 est la dernière d'une équipe des Maritimes en demi-finale du football universitaire canadien. Photo : The Canadian Press/Andrew Vaughan

Depuis la victoire des Huskies de l’Université Saint Mary’s contre le Rouge et Or en 2007 à Halifax, aucune autre équipe du SUA n’a réussi à se qualifier pour la Coupe Vanier.

Pire, les formations de l’est du pays ont été outrageusement dominées lors de ces rencontres demi-finale, encaissant en moyenne 43 points alors qu’elles n’en ont marqué que 13.

Et même si on fait abstraction de la dégelée de 81-3 subie l’an dernier par l’Université Acadia face aux éventuels champions de la Coupe Vanier, les Mustangs de l’Université Western, l’écart demeure quand même de 24 points.

Redoutables au sol

Le porteur de ballon des X-Men Jordan Socholotiuk est le seul joueur au Canada à avoir atteint la marque des 1000 verges (1009) au sol cette saison.

Après avoir amassé 179 verges par la course la semaine dernière en finale du SUA, il se présente comme la meilleure arme des X-Men à l’aube de cet affrontement contre le Rouge et Or.

Jordan Socholotiuk des X-Men de l'Université St.F.-X. est le meneur au pays cette saison pour les verges amassées au sol. Photo : The Canadian Press/Tim Krochak

Mais, que pourra-t-il face à la défense du Rouge et Or, la plus avare contre la course au Canada?

La réponse, ce samedi sur le terrain du Stade Telus-UL.