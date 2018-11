Championne canadienne en 2013 et 2014 et médaillée d'or des Jeux panaméricains à Toronto en 2015, la pugiliste de 30 ans s’est imposée par un pointage de 5-0 sur Carolyn Callungsod, des Philippines.

Veyre était la première boxeuse de la sélection canadienne en action.

« Ça ne m’a pas dérangée, bien au contraire. Je voulais me battre le premier jour plutôt qu’attendre, a expliqué la gagnante. Je sais que plus je me bats, plus je vais progresser tout au long de la compétition. C’était un bon premier combat et j’ai pris un peu de temps à démarrer. Mais j’ai vite trouvé mon timing et je dominais clairement mon adversaire. »

Caroline Veyre livrera son deuxième combat du tour préliminaire, vendredi, contre la Polonaise Kinga Szlachcic. Celle-ci a obtenu un laissez-passer au premier tour.

C'est également vendredi que Myriam Da Silva, de Chambly, fera son entrée dans le tableau des moins de 69 kg face à la Galloise Eccles Rosie Joy, médaillée d’argent aux Jeux du Commonwealth en mars dernier à Gold Coast en Australie.