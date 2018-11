David La Rue a fait sa première course de longue piste le 3 janvier 2017. Et dès ses premiers tours sur l'ovale de Calgary, il a enregistré des chronos à une seconde du top 3 canadien. Les sensations étaient déjà très bonnes.

Il a pourtant commencé par le courte piste, à Longueuil. Il en a fait pendant six ans, mais sa morphologie (il fait 1,88 m) faisait de lui un candidat intéressant pour le longue piste.

Ce que son coéquipier Alex Boisvert-Lacroix lui faisait remarquer, lui qui a fait le même cheminement.

« Les résultats ont été instantanés. Je me suis habitué rapidement », explique l’athlète de Saint-Lambert.

Le 3 janvier 2017, à la Coupe Canada de Calgary, à sa première course sur longue piste, il a enregistré le 8e chrono du jour.

« Alex (Boisvert-Lacroix) a été un facteur, admet David La Rue, car avec mes entraîneurs de courte piste, ils ont bien vu que j'avais une shape de gars de longue piste.

« Dans ma tête, j'étais vraiment un gars de courte piste. J'étais un peu fermé à l'idée d'essayer le longue piste. Mais quand j'ai eu mon hernie, je me suis dit, je vais essayer le longue piste, savoir ça ressemble à quoi.

David La Rue a souffert d’une hernie discale en 2016, qui l’a forcé à faire une pause de trois mois, et qui a mis fin à ses ambitions de courte piste.