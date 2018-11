L'intimidation dont la Canadienne Beckie Scott, présidente du comité des athlètes, s'est dite victime lors de la réunion du 20 septembre a obligé l'AMA à revoir ses façons de faire.

Beckie Scott Photo : La Presse canadienne

Le Conseil de fondation a donc adopté des mesures pour se donner plus d'indépendance par rapport à ses deux piliers, le mouvement olympique et les gouvernements, qui sont ses deux principales sources de revenus.

L'AMA a mis fin, à compter de 2022, au principe de présidence tournante entre les deux camps, au profit d'un président indépendant, et confirme l'entrée de deux membres indépendants, avec voix, au comité exécutif, où les gouvernements et le mouvement olympique se partagent les douze sièges actuellement.

Mais ces mesures sont jugées encore trop timides par certains acteurs du monde de la lutte antidopage, qui n'ont pas encore digéré la décision du comité exécutif de l'AMA de voter le 20 septembre pour la levée de la suspension de l'agence antidopage russe, RUSADA.

L'AMA avait alors été accusée de transiger avec la Russie et de perdre son âme.

Obligation de fermeté

L'AMA s'est défendue expliquant avoir imposé à la Russie en retour de la levée de lui donner accès, dans de bonnes conditions, aux données brutes des contrôles antidopage du laboratoire de Moscou, pendant la période du scandale.

La Russie ne voulait pas, prétextant que le laboratoire était sous scellés pour les besoins de sa propre enquête judiciaire.

Mais selon l'AFP, qui cite une source à l'AMA, un accord a été trouvé avec Moscou pour cette « rencontre préliminaire ».

« Une délégation de l'AMA se rendra au laboratoire de Moscou le 28 novembre, avec de bons espoirs que l'équipe technique pourra terminer le travail dans les jours suivants », a annoncé le président de l'agence, Craig Reedie, jeudi.

Une source à l'AMA a précisé à l'AFP qu'un accord venait d'être trouvé avec Moscou pour cette « rencontre préliminaire ».

Le directeur général de RUSADA, Iouri Ganous, a jugé l'étape « très importante », précisant que « quelques heures avant la réunion du Conseil de fondation, des officiels russes ont contacté l'AMA », a-t-il expliqué à l'agence officielle russe TASS.

Ce pas en avant ne résoudra pas la crise avec la Russie, accusée de dopage institutionnel de 2011 à 2015.

Depuis trois ans, la Russie, accusée de dopage institutionnel de 2011 à 2015, a mis à rude épreuve l'AMA et le mouvement sportif international, souvent incapables de parler d'une seule voix et de s'accorder sur les sanctions face à un système de triche exceptionnel.



Dans l'un des sports les plus concernés par le scandale, l'athlétisme, la fédération internationale (IAAF) a ouvert 15 procédures de sanction.

La Russie est bannie de toute compétition internationale d'athlétisme depuis novembre 2015, sauf pour une sélection d'athlètes sous drapeau neutre triés sur le volet, et elle attend une réunion du Conseil de l'IAAF, les 3 et 4 décembre.

L'heure tourne. L'AMA a donné jusqu'au 31 décembre à Moscou pour lui remettre les données, sous peine de nouvelles sanctions.

Lors du conseil de fondation, le président du comité de l'AMA chargé de recommander les sanctions, Jonathan Taylor, a clairement exposé que les demandes de l'instance étaient « claires », « critiques » et que tout manquement trouverait des réponses « fortes ».

« Je soutiendrai toute recommandation » de ce comité, a aussi promis le président de l'AMA, Craig Reedie.