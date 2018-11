Reggie Bullock a réussi un panier à la toute dernière seconde pour couronner une brillante remontée des Pistons qui accusaient un retard de 19 points au troisième quart.

Blake Griffin a brillé avec 30 points pour les Pistons. Reggie Jackson et Langston Galloway ont ajouté 13 points chacun, un de plus que Stanley Johnson.

Kawhi Leonard a fourni 26 points pour les Raptors, qui perdaient un deuxième match de suite pour la première fois de la saison.



Pascal Siakam et Greg Monroe ont obtenu 17 points chacun pour les Raptors. Kyle Lowry et Jonas Valanciunas en ont fourni 14 chacun.

Danny Green a inscrit cinq points avant de quitter le match au troisième quart, victime de raideurs au dos.

Les Raptors ont peiné au niveau des tirs de trois points, avec seulement quatre réussites en 20 essais.

Les Raptors ont présenté un hommage-vidéo à Dwane Casey au premier quart, lors du premier temps d'arrêt. La foule s'est levée pour acclamer celui qui a dirigé le club pendant sept saisons, accumulant le plus de victoires au poste d'entraîneur des Raptors. Ironiquement, Casey a été élu entraîneur-chef par excellence de la NBA quelques semaines après son congédiement le 11 mai 2018. Il avait entretemps été embauché par les Pistons, le 11 juin. Après la diffusion de la vidéo sur l'écran géant, Casey a salué et remercié le public.



Les Raptors entameront un séjour de quatre matches à l'étranger vendredi, à Boston. L'équipe se rendra aussi à Chicago, Orlando et Atlanta.