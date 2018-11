L'entraîneur-chef Mike Sullivan n'a pas précisé la nature de la blessure de Crosby. Mardi, ce dernier n'a pas raté la moindre présence sur la patinoire et a disputé plus de 21 minutes de jeu dans la défaite de 4-2 contre les Devils du New Jersey.

Le vétéran de 31 ans connaît un bon début de saison, avec 8 buts et 11 mentions d'assistance en 16 rencontres. Les Penguins ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et présentent une fiche de 7-6-3. Ils accueilleront le Lightning de Tampa Bay, jeudi soir.