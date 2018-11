Les Penguins ont acquis l'attaquant Tanner Pearson des Kings de Los Angeles en échange de l'attaquant Carl Hagelin. La transaction a été confirmée quelques minutes plus tard par le vice-président hockey et directeur général des Kings Rob Blake.

Choix de premier tour des Kings en 2012 (30e au total), Pearson a amassé une seule mention d'aide en 17 rencontres jusqu'ici cette saison, en plus d'afficher un piètre différentiel de moins 9. Le hockeyeur de 26 ans, qui a remporté la coupe Stanley avec les Kings en 2014, a totalisé 69 buts et 75 passes en 325 matchs avec la formation californienne.

Pour sa part, Hagelin a inscrit un seul but et récolté deux passes en 16 rencontres cette saison. Il a également présenté un différentiel de plus 2.

Hagelin a marqué 89 buts et obtenu 136 mentions d'aide en 504 matchs dans le circuit Bettman avec les Rangers de New York, les Ducks d'Anaheim et les Penguins. Le Suédois de 30 ans avait été sélectionné au sixième tour, 168e au total, par les Rangers lors du repêchage de 2007.

Rutherford récompensé

Plus tôt dans la journée, les Penguins de Pittsburgh se sont assuré les services de leur directeur général jusqu’en 2021-2022. Le contrat de Rutherford se terminait après la présente campagne.

« Nous croyons que Jim Rutherford est l'un des meilleurs directeurs généraux, tous sports confondus, et, pendant son séjour à Pittsburgh, il est devenu le meilleur directeur général de la LNH », ont déclaré conjointement les copropriétaires Mario Lemieux et Ron Burkle dans un communiqué.

Âgé de 69 ans, Rutherford écoule sa 25e saison à titre de directeur général dans la LNH et sa 5e avec les Penguins. Il occupe le huitième rang de l'histoire des directeurs généraux pour les victoires (850) et les matchs dirigés (1834) selon les statistiques compilées par la ligue.

Il a notamment contribué aux deux conquêtes de la coupe Stanley consécutives en 2016 et 2017. Les Penguins devenaient ainsi la première équipe à accomplir l'exploit en 20 ans. Rutherford avait aussi orchestré la conquête de la coupe Stanley des Hurricanes de la Caroline en 2006.

Ainsi, depuis l'instauration du plafond salarial, Rutherford est l'un des deux seuls directeurs généraux à avoir remporté trois coupes Stanley, avec Stan Bowman, des Blackhawks de Chicago.