« Je veux aujourd'hui vous faire part de la plus importante décision de ma vie. Aujourd'hui, après 13 ans de compétition, je mets un terme à ma vie de joueuse de tennis professionnelle », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

« Malheureusement, depuis quelque temps je ne pouvais plus m'entraîner comme avant. Mon corps refusait de plus en plus souvent de m'obéir », reconnaît la joueuse, tombée à la 75e place mondiale, ajoutant que la décision n'était pas facile à prendre et qu'elle l'a prise pour sa santé.

« Je pose ma raquette, je dis adieu aux tournois, mais non au tennis même », a écrit Radwanska.

En juillet 2012, la Polonaise s'était qualifiée pour sa première finale d'un tournoi du grand chelem à Wimbledon, perdue contre l'Américaine Serena Williams. Elle avait atteint dans la foulée le 2e rang mondial.

Au cours de sa carrière, elle a remporté 20 tournois et 594 matchs.