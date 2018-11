Plusieurs d'entre eux s'étaient réunis dans la ville albertaine, arborant le rouge et le blanc, pour suivre les résultats qu'ils ont accueillis avec déception.

Le skieur acrobatique québécois Philippe Marquis est l'un de ceux qui a tenu à partager sa déception sur les réseaux sociaux.

« Calgary aurait pu laisser une empreinte positive, un héritage matériel et spirituel, a-t-il écrit sur Twitter. Le mouvement olympique est loin d’être parfait, je le reconnais. Dans le futur, j’imagine des Jeux pour les athlètes et pour le peuple. Des Jeux transparents, écoresponsables, où le sport est célébré et inspire. Je crois en cette utopie. Merci à tous ceux qui ont travaillé extrêmement fort dans ce projet commun. »

Début du graphique (passez à la fin) [2] Des Jeux transparents, écoresponsables, où le sport est célébré et inspire. Je crois en cette utopie. Merci à tous ceux qui ont travaillé extrêmement fort dans ce projet commun @YYCGames2026 pic.twitter.com/xQ6KOnN7pJ — Philippe Marquis (@MarquisPhil) 14 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

« En espérant que le retrait de plusieurs villes majeures dans les dernières années servira de leçon pour le CIO », a ajouté le coureur de demi-fond Charles Philibert-Thiboutot.

Début du graphique (passez à la fin) En espérant que le retrait de plusieurs villes majeures dans les dernières année servira de leçon pour le @iocmedia ... https://t.co/eohyVMWNob — Charles P.-T. (@Chuck_PT) 14 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Un « non » en raison des coûts

La médaillée olympique et chef de mission de l’équipe canadienne à Vancouver, Nathalie Lambert, aurait aussi préféré que le résultat du vote soit positif.

« Je trouve que Calgary est la ville idéale pour tenir des Jeux d’hiver, a-t-elle affirmé en entrevue à RDI Matin. Ils l’ont prouvé en 1988 et ils le prouvent encore 30 ans plus tard avec la maintenance de leurs infrastructures. J’aurais aimé revivre des Jeux au Canada et les revivre dans un endroit qui les a déjà tenus pour que les coûts d’infrastructures ne soient pas faramineux.

Selon elle, c’est la question du coût qui a convaincu les citoyens à voter non.

« Il y a une propagation qui est fausse. La facture est substantielle, mais on tend à mélanger la facture des infrastructures et celle des coûts réels de l’organisation des Jeux olympiques. Quand on a pensé à un plan post-olympique comme ç’a été le cas avec Calgary en 1988, je pense que ça fait du sens pour une ville de vouloir tenir les Jeux olympiques. »

« Le message est clair. Ça coûte trop cher, c’est trop gros, c’est un peu devenu un monstre, a poursuivi l'ex-patineuse de vitesse. Le CIO a commencé à faire ses devoirs, mais a besoin d’en faire un peu plus. Je crois aussi qu’il y a une incompréhension de ce qui est fait avec cette richesse-là. C’est vrai que le CIO est une des organisations les plus riches au monde, mais c’est aussi le pourvoyeur de tout le système sportif mondial. »

Début du graphique (passez à la fin) Calgary a dit non à la tenue des @jeuxolympiques et paralympiques d'hiver de 2026 dans un référendum qui s'est tenu hier. On en parle avec Nathalie Lambert. pic.twitter.com/cJ1EdgfvFX — RDI matin (@rdimatin) 14 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Rêver de vivre les Jeux à la maison pour la première fois

Le patineur de vitesse sur longue piste Gilmore Junio est né à Calgary en 1990 et y a grandi. Il vient de voir ses chances de vivre des premiers Jeux au Canada s'envoler. Junio a appris à patiner sur l’anneau olympique et y reprenait d’ailleurs l’entraînement mercredi.

« L’ambiance sera morose, ce sera difficile, a-t-il dit. Je suis déçu, le mot est faible. Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’expérience que ça aurait pu être. »

Pour l’ex-patineuse sur longue piste Catriona Le May Doan, triple médaillée olympique, l'espoir s'est transformé en frustration.

« Je ne sais pas si Calgary sera toujours une ville de sports d’hiver dans 10 ans. Je veux demander à la ville : quel est le plan? Parce qu’on a besoin d’un plan. On a besoin de se parler. »

Ça prouve que notre ville est divisée et ça commence par le conseil municipal. C’est un problème. On doit trouver une solution pour améliorer la cohésion dans notre communauté. Le May Doan

L’ancien gymnaste Kyle Shewfelt, médaillé d’or aux Jeux d'Athènes en 2004, n’a pas mâché ses mots à l’issue des résultats du vote.

« Je veux demander à Calgary : maintenant on fait quoi? Comment allons-nous revitaliser notre mode de vie sain et actif dans cette ville? Je suis déçu et j’ai le cœur brisé pour tous ceux qui avaient le rêve de vivre les Jeux à Calgary. Si 56 % des Calgariens trouvent que c’est une mauvaise chose pour la ville, alors qu’est-ce qu’on peut faire de bon? Parce que quand on dit non à quelque chose, on n’avance pas. »