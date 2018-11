Thornton est devenu le 11e joueur dans l'histoire dans la LNH à récolter au moins 400 buts et 1000 aides en carrière. Il a reçu une passe transversale de Marcus Sorensen puis a déjoué le gardien Juuse Saros d'un tir des poignets du côté rapproché.

L'attaquant de 39 ans a marqué seulement 13 secondes après que Joe Pavelski a créé l'égalité avec son deuxième but de la soirée.

Sorensen a récolté un but et deux aides, tandis que Antti Suomela a aussi touché la cible pour les Sharks, qui ont gagné après avoir gaspillé une avance de 3-0 après le premier vingt. Le défenseur Erik Karlsson a inscrit sa 400e aide dans la LNH.

Filip Forsberg a amassé deux buts et une aide et Craig Smith, un but et une aide, en deuxième période pour les Predators. Rocco Grimaldi leur a donné une avance à 7:43 du dernier tiers. Saros et la défensive des Predators ont toutefois été incapables de fermer la porte.

Les Predators ont encaissé une première défaite en temps réglementaire à l'étranger cette saison (8-1-1).

Saros a repoussé 32 tirs. À l'autre bout de la patinoire, Martin Jones a réalisé 30 arrêts devant le filet des Sharks.