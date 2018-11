Snitker a devancé au scrutin Craig Counsell, qui dirige les Brewers de Milwaukee.

Snitker a reçu 17 votes de première place, neuf votes de second rang et un vote de troisième position, au scrutin des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Il a totalisé 116 points, soit 17 de plus que Counsell.

Les Braves ont connu une saison de 90-72, décrochant leur premier titre de division depuis 2013.

Le club a toutefois perdu en quatre matchs au premier tour, face aux Dodgers de Los Angeles.

Snitker a commencé à gérer le club en mai 2016, à la suite du congédiement de Fredi Gonzalez. Le mois dernier, les Braves ont prolongé son contrat jusqu'à la fin de 2020.

De son côté, Melvin a été préféré à Alex Cora des Red Sox de Boston, les champions de la Série mondiale. Melvin a récolté 121 points et Cora en a obtenu 79.

Melvin est en poste de façon formelle depuis septembre 2011. Les A's ont brillé avec une fiche de 97-65, remportant 22 rencontres de plus que l'an dernier. Ils ont été vaincus à New York lors du match éliminatoire.

Au premier jour de la saison 2018, Oakland avait la plus petite masse salariale des ligues majeures, un montant de 68,6 millions $.

Melvin a aussi obtenu l'honneur en 2012 et avant cela en 2007 dans la Nationale, avec l'Arizona.