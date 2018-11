Cette décision inhabituelle de ne pas jouer n'empêchera pas Bell de devenir joueur autonome le printemps prochain, alors que celui qui a été sélectionné trois fois pour le Pro Bowl tentera d'obtenir un pacte qui fera de lui le porteur de ballon le mieux payé du circuit Goodell.

L'entraîneur-chef Mike Tomlin semblait résigné peu de temps avant l'heure limite.

« Même si nous ne comprenons pas, nous sommes sensibles à ces situations et nous ne sommes pas surpris quand des décisions d'affaires sont prises », a dit Tomlin.

Les Steelers, qui viennent de remporter leurs cinq derniers duels et rendront visite aux Jaguars de Jacksonville dimanche, se tourneront vers le demi de deuxième année James Conner et les substituts Stevan Ridley et Jaylen Samuels pour combler la perte du choix de deuxième tour en 2013.

Depuis le début de la campagne, Tomlin ne cesse de rappeler qu'il ne peut se soucier que des joueurs à sa disposition et n'a jamais semblé se tourmenter de l'absence du talentueux footballeur de 26 ans.

« J'ai tourné la page, a signalé l'entraîneur. Nous sommes à l'aise avec notre façon de procéder, les gens à notre disposition, la répartition des tâches et noter habileté à relever les défis. »

Les Steelers (6-2-1) ont repêché Bell avec le 48e choix au total en raison de sa taille et sa polyvalence. En compagnie du receveur Antonio Brown, Bell est devenu le pivot central d'une reconstruction éclair des Steelers, alors que l'identité du club s'est éloignée de la défense, qui lui a permis de participer à trois Super Bowls entre 2005 et 2010. L'attaque de l'équipe est maintenant l'une des plus dynamiques de la ligue.

Ce changement a en grande partie reposé sur les épaules de Bell. Les Steelers ont quatre participations d'affilée aux matchs éliminatoires.

Bell est l'un des trois joueurs à avoir été étiqueté joueur de concession deux années consécutives. Les deux premiers -- le secondeur Karlos Dansby et le quart Kirk Cousins -- ont disputé 16 matchs dans cette situation avant de signer de lucratifs contrats ailleurs sur le marché des joueurs autonomes.

Tandis que son étoile brillait de plus en plus, Bell a fait valoir qu'il était plus qu'un porteur de ballon, soulignant ses succès comme receveur de passes -- il a terminé 10e de la NFL avec 85 attrapés en 2017 -- pour justifier qu'il soit mieux payé que ses pairs.

Quand Bell et les Steelers n'ont pu s'entendre l'été dernier, il a déclaré que les « deux parties avaient travaillé extrêmement dur » pour conclure un nouveau pacte. Comme il l'avait fait en 2017, il n'a pas participé au camp d'entraînement.

Ses coéquipiers se sont montrés peu inquiets, persuadés qu'il allait être de retour pour le début de saison.

Mais il ne les a pas rejoints. Quand l'équipe a entamé sa préparation en vue du premier match sans Bell, plusieurs ont exprimé publiquement leur frustration, notamment les joueurs de la ligne à l'attaque.

La colère s'est toutefois estompée au fur et à mesure que les semaines ont passé et que Conner s'est imposé en l'absence de Bell. Pendant ce temps, Bell a alimenté les réseaux sociaux avec ses escapades et ses sorties dans les bars.