Un texte de Jean-François Chabot

14 août 2004

Après une médaille d’or aux Jeux de la Francophonie en 2001, à Ottawa/Gatineau, et une médaille d’or chez les super-mi-moyens aux Jeux du Commonwealth en 2002, à Manchester, en Angleterre, Jean Pascal participe à ses premiers et seuls Jeux olympiques à Athènes.

Il est vaincu à son premier combat par le Cubain Yordanis Despaigne, par décision, et fera le saut chez les professionnels six mois plus tard.

Son palmarès chez les amateurs fait état de 103 victoires contre 18 défaites.

2005 : première ceinture

Pascal est très actif en 2005. Il se bat dans ses 10 premiers combats entre les mois de février et décembre. La plupart de ces duels se déroulent en quatre ou six rounds.

Il remporte 9 de ses 10 premiers combats avant la limite et met la main sur une première ceinture, celle de champion canadien des super-moyens en passant le K.-O. à Martin Desjardins, le 10 décembre, au Casino de Montréal.

8 juin 2007

Jean Pascal est toujours invaincu en 16 combats quand il se retrouve face à l’Américain Cristian Cruz. L’affrontement présenté au stade Uniprix a pour but d’unifier les titres NABA, NABO et NABF des super-moyens.

Pascal l’emporte par arrêt de l’arbitre au 10e round et figure du même coup parmi les 15 meilleurs boxeurs dans les classements mondiaux de la WBA, de la WBO et de l’IBF.

6 décembre 2008

L’irrésistible marche du Québécois le conduit à un premier combat de championnat du monde. Pascal affiche un dossier de 21-0 à son arrivée à Nottingham, en Angleterre, pour se mesurer à Carl Froch, avec à l'enjeu le titre vacant du WBC.

Au terme d’une prestation courageuse, le Lavallois doit s’avouer vaincu par décision unanime (116-112, 117-111 et 118-110). C’est sa première défaite dans les rangs professionnels.

19 juin 2009

Luttant souvent avec difficulté afin de respecter la limite des 168 livres associée à la catégorie des super-moyens, Pascal fait le saut chez les mi-lourds pour affronter Adrian Diaconu, détenteur de la ceinture du WBC.

Dans ce qui a été l’un des affrontements les plus durs de sa carrière, il se bat durant les derniers rounds avec une épaule disloquée.

Même d’une seule main, il repousse les assauts de Diaconu et soulève la foule du Centre Bell. Il récolte une décision unanime (116-112, 116-111, 115-112) et devient champion du monde.

Jean Pascal, champion du monde après sa victoire contre Adrian Diaconu en juin 2009 Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Il défendra son titre avec succès à quatre reprises. Il accorde notamment une revanche à Diaconu, qui prend ensuite sa retraite. Puis, il défait Chad Dawson et soutire une nulle majoritaire au vétéran Bernard Hopkins, au Colisée de Québec, le 18 décembre 2010.

21 mai 2011

Le Centre Bell est le théâtre de la deuxième confrontation entre Jean Pascal et Bernard Hopkins.

L’Américain joue clairement dans la tête de son adversaire, qui reste souvent sans réponse. Hopkins utilise tous les trucs du métier pour lui ravir la ceinture dans une décision serrée, mais unanime, des trois juges (116-112, 115-114, 115-113).

À 46 ans, Hopkins devient le boxeur le plus âgé à détenir un titre mondial.

Bernard Hopkins a servi une leçon à Jean Pascal. Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

18 janvier 2014

Jean Pascal passe les deux années suivantes à redorer son blason et à se repositionner parmi les aspirants à un titre mondial.

Après des mois d’attente, le combat tant souhaité et tant attendu contre Lucian Bute devient réalité. Le Centre Bell est plein à craquer avec une foule annoncée de 20 479 spectateurs.

Par contre, Bute n’est pas à l’aise chez les mi-lourds. Il n’est plus le même non plus depuis la sévère correction subie deux ans et demi plus tôt aux mains du Britannique Carl Froch.

Pascal gagne un combat à sens unique et se place en position d’aspirant principal pour affronter le Russe Sergey Kovalev.

Jean Pascal face à Lucian Bute Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

14 mars 2015 et 30 janvier 2016

Pascal se mesurera à Kovalev à deux reprises. Chaque fois, il est stoppé net avant la limite. Chaque fois, l’arbitre croit bon de mettre fin au combat.

Les conférences de presse tenues en marge de ces rendez-vous donnent lieu à des échanges pas très édifiants entre les deux belligérants.

Même le grand Freddie Roach, entraîneur réputé du Philippin Manny Pacquiao, ne peut insuffler à Pascal ce dont il a besoin pour gagner.

À chacun des deux combats, on dirait que Kovalev se plaît à forcer Pascal à ravaler ses paroles avec chaque direct, chaque crochet et chaque combinaison.

Après ces deux défaites cuisantes, nombreux sont ceux qui croient que la carrière de Pascal tire à sa fin.

Sergey Kovalev a terrassé Jean Pascal à chacun de leurs deux affrontements. Photo : The Canadian Press/Ryan Remiorz

3 juin 2017

Jean Pascal refuse d’abdiquer. Il vise encore le sommet. Il accepte un combat éliminatoire pour la position d’aspirant obligatoire à la ceinture du WBC que monopolise Adonis Stevenson depuis bientôt cinq ans et demi.

Dans ce qui s’annonce comme son combat de la dernière chance, Pascal perd par décision majoritaire aux mains d’Eleider Alvarez.

Six mois plus tard, il accepte ensuite un petit combat face à l’Égyptien Ahmed Elbiali (16-0), un jeune loup invaincu qui veut ajouter un ancien champion du monde à son tableau de chasse.

La soirée du 8 décembre 2017 se déroule sur les terrains d’un hippodrome désaffecté au nord-ouest de Miami. Pascal a déjà laissé entendre qu’il s’agira de son chant du cygne.

Le vieux renard sert une leçon de boxe et terrasse Elbiali avec un retentissant K.-O. avant la fin du sixième round.

À l’été 2018, Pascal sort de sa courte retraite pour livrer un combat face à Steve Bossé, qui s’est bâti une réputation de dur à cuire au sein de la Ligue de hockey senior du Québec et qui est aussi une ancienne gloire des arts martiaux mixtes sur la scène nationale.

Jean Pascal et Steve Bossé Photo : Radio-Canada

La chose n’est pas prise très au sérieux par les observateurs de la scène pugilistique. Sans surprise et sans prestige, Pascal en sort gagnant, mais n’en retire pas grand-chose.