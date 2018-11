La jeune patineuse s’est illustrée à Calgary avec deux médailles de bronze au 500 m et une au relais. Dimanche, elle a impressionné de nouveau en décrochant l’or au 1000 m à Salt Lake City.

« J’ai eu l’occasion de participer à ma première Coupe du monde et je n’avais pas d’objectifs de résultats en arrivant là-bas, a expliqué mardi à RDI matin l’athlète de 20 ans. Je voulais faire ma place et que ce soit difficile pour mes adversaires de me battre. Je me suis surprise moi-même au fur et à mesure que j’avançais. »

Quatrième du premier 1000 m du week-end à en Utah, Alyson Charles a bien joué ses cartes dimanche, dans le deuxième, dans une course serrée. Au 4e tour, la Québécoise s’est emparée du 1er rang, qu’elle a su conserver jusqu’à la ligne d’arrivée. Elle a résisté à la poussée finale de l’Allemande Anna Seidel pour terminer avec une mince avance de 3 millièmes de seconde.

« D’être en finale, c’était déjà incroyable pour moi et je me suis dit que j’allais tout donner, affirme-t-elle. J’étais vraiment fière de moi. Tout est arrivé vraiment vite. J’y suis allée à fond jusqu’à la fin et le résultat était incroyable. »

Après ma deuxième médaille, je me suis dit que ma première n’était pas un coup de chance et que je méritais vraiment ma place et d’être sur le circuit avec les meilleures au monde. Alyson Charles

Fan Kexin, Lara Van Ruijven et Alyson Charles Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Avec des débuts aussi fulgurants, Alyson Charles est motivée de poursuivre sur sa lancée.

« À Salt Lake, je suis arrivée avec beaucoup plus de confiance que j’en avais à Calgary. Maintenant, mes objectifs sont de viser plus haut et de continuer sur cette voie. »

Elle participera à la troisième étape du circuit de la Coupe du monde à Almaty, au Kazakhstan, du 7 au 9 décembre.