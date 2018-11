Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto, a marqué un but inusité contre Keith Kinkaid, des Devils du New Jersey. Un tir inoffensif, qui ressemblait plus à un dégagement, a déjoué le gardien. Dans un geste que certains qualifient de typiquement canadien, Rielly s’est excusé auprès de son adversaire pour son but.

Début du graphique (passez à la fin) Morgan Rielly apologizing to Keith Kinkaid after he scored a floater from the point. pic.twitter.com/xJRX0yEiG9 — Flintor (@TheFlintor) 10 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Didier Drogba a annoncé de manière très originale que même s’il aura 41 ans en mars prochain, il n’est pas prêt à prendre sa retraite. Il s’est inspiré d’une célèbre scène du film The Wolf of Wall Street. Avertissement : oreilles chastes s’abstenir!

Début du graphique (passez à la fin) Retirement🤷🏾‍♂️??? pic.twitter.com/tMVfsh0SFQ — Didier Drogba (@didierdrogba) 9 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le Montréalais Luguentz Dort joue une première saison dans la NCAA avec l’Université Arizona State. Même s’il est peu connu des néophytes du basketball universitaire américain, on risque d’entendre son nom de plus en plus souvent. Surtout s’il continue à réaliser des jeux aussi spectaculaires comme le suivant. Personne n’a osé le défier sur la séquence. Comme le dit le commentateur du match, tout le monde s’est mêlé de ses affaires.

Début du graphique (passez à la fin) 🗣 MIND YO BUSINESS



Follow the rest of the 2nd Half ➡️ https://t.co/ztR6vDZGQL pic.twitter.com/tsy5DdW2PI — Sun Devil MBB (@SunDevilHoops) 10 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Mark Scheifele n’a peut-être pas marqué sur cette séquence, mais il a montré l’étendue de ses talents de jongleur… et de hockeyeur.

Début du graphique (passez à la fin) Mark Scheifele dangling the Colorado Avalanche is filthy 😱: pic.twitter.com/tpSKbNAP4e — From The Faceoff (@FromTheFaceoff) 11 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Elias Pettersson non plus n’a pas marqué sur cette séquence, mais a lui aussi montré l’étendue de son talent avec une feinte très créative qui a mené à une pénalité à son adversaire des Sabres de Buffalo.

Début du graphique (passez à la fin) Ending result aside, these @_EPettersson dangles are NUTS. pic.twitter.com/eMIK4RnEq4 — NHL (@NHL) 10 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Sidney Crosby, lui, a marqué, mais a surtout montré à quel point il maîtrise le tir du revers, une redoutable arme pour désarçonner les gardiens adverses.

Début du graphique (passez à la fin) rt if sidney crosby is your captain pic.twitter.com/OumF3Nl1Am — the flightless birds (@Guentzylvania) 12 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Au gala UFC Denver, qui célébrait les 25 ans de l’organisation d’arts martiaux mixtes, Yair Rodriguez a enregistré un spectaculaire K.-O. dans les dernières secondes de son combat contre le Sud-Coréen Jung Chan-sung. Le « timing » de ce K.-O. rend le tout dramatique, et la technique utilisée par Rodriguez est également digne de mention.

Début du graphique (passez à la fin) AT THE BUZZER! What an elbow KO for @PanteraUFC at #UFCDenver! #UFC25YEars pic.twitter.com/QEE8gcPWpB — UFC Canada (@UFC_CA) 11 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Si vous vous demandez comment Rodriguez a réalisé ce K.-O. et quelle technique il a utilisée, il faut voir l’action au ralenti.

Début du graphique (passez à la fin) HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h — UFC (@ufc) 11 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Toujours sous le thème des dernières secondes d’un affrontement serré, Tyson Chandler a préservé la victoire des Lakers de Los Angeles grâce à ce tir bloqué. L.A. menait par un point alors que les Hawks d'Atlanta étaient en possession du ballon et avaient la chance de tenter un tir à la dernière seconde.. Heureusement, Chandler mesure 2,16 m (7 pi 1 po).

Début du graphique (passez à la fin) "Tyson Chandler saves the day!"#LakeShow #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/RykEE0vFze — NBA (@NBA) 12 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Nick Chubb, des Browns de Cleveland, a aidé son équipe à surprendre les Falcons d’Atlanta et à signer un troisième gain cette saison. Chubb a contribué en marquant un touché avec la plus longue course de l’histoire de l'équipe, 92 verges.