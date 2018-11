C'est le premier titre de leur histoire, de 18 ans. Les Carabins ont mis derrière eux une bonne fois pour toutes, la défaite crève-cœur qu'ils avaient subie en finale il y a un an, face à ces mêmes Capers.

« C’est tellement super comme sentiment, a lancé l’entraîneur-chef Pat Raimondo visiblement ému.

« En 1997, quand j’ai gagné (avec McGill), je crois que j’étais trop jeune pour réaliser l’ampleur de la victoire. Les gars étaient parfaits aujourd’hui et pendant tout le tournoi », a-t-il ajouté.

C’est le joueur par excellence du RSEQ, Frédéric Lajoie-Gravelle qui a marqué le but de la victoire, en prolongation.

Il s’agissait de son cinquième but de la compétition, en trois matchs.

Il a avait réussi un tour du chapeau en quart de finale. L’attaquant vedette a sans surprise reçu le titre de joueur par excellence de la compétition.

« Quand j’ai marqué en prolongation, c’était un gros soulagement. On le savait depuis le début de l’année que nous étions meilleurs que l’an passé et qu’on n’allait pas plier, a fait remarquer Lajoie-Gravelle. C’était un soulagement de fou. »

Le milieu de terrain Omar Kreim (Droit) a très bien manœuvré avec le ballon à l’entrée de la surface, avant de remettre à son coéquipier qui n’a pas raté une telle occasion. À ce moment, les protégés de Pat Raimondo évoluaient à 11 contre 10, à la suite de l’expulsion du match de Peter Schaale.

« C’est une délivrance et la fin d’un traumatisme, a admis le milieu de terrain Omar Kreim. L’an passé, j'étais blessé, maintenant on peut dire mission accomplie. »

En lever de rideau de la compétition, les Carabins avaient battu les représentants de l’Université du Nouveau-Brunswick 3-0 avant de vaincre Trinity Western 3-1 en temps supplémentaire pour retrouver les Capers en grande finale.

Les Carabins participaient au Championnat national pour la 11e fois, en 18 ans d’existence, et pour une deuxième saison d'affilée. L’équipe a mis la main sur la cinquième médaille de son histoire, après les médailles de bronze obtenues en 2003, 2006 et 2008 et celle d’argent en 2017.

Il s’agit donc d’un cinquième championnat national dans l’histoire des Carabins, tous sports confondus. Les précédentes conquêtes dataient de 2013 et 2016 en hockey féminin, de 2014 en football et de 2017 en soccer féminin.