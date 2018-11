Et comme le talent saute la plupart du temps aux yeux, la voie menant au panthéon semble souvent tracée d’avance pour les surdoués du hockey. Auston Matthews, Patrik Laine et Connor McDavid viennent à peine d’entreprendre leur carrière. Et pourtant, bien peu d’amateurs parieraient contre leurs chances de se retrouver un jour parmi les immortels.

Dans ce contexte, l’admission officielle de Martin St-Louis parmi les monstres sacrés du hockey aura une saveur toute particulière ce lundi soir. Jamais repêché malgré un talent indéniable, et souvent ignoré ou mis de côté en raison de sa petite taille, l’attaquant lavallois a dû plaider sa cause de manière très convaincante, au début des années 2000, pour qu’un entraîneur de la LNH finisse par le prendre au sérieux.

Après avoir été utilisé comme joueur de soutien pendant deux saisons à Calgary, St-Louis a vu le même scénario se répéter à son arrivée chez le Lightning de Tampa Bay en 2000-2001. Courageusement, St-Louis a alors décidé de clarifier la situation avec John Tortorella. Le feu dans le regard, l’attaquant a exigé que son entraîneur lui accorde une vraie chance.

« Tu ne penses peut-être pas que je suis l’un de tes meilleurs joueurs, mais moi je le sais! Fais-moi jouer davantage! Et si les résultats ne sont pas là, je ne viendrai plus jamais t’achaler avec cela », avait plaidé Martin St-Louis.

« Tortorella avait apprécié le cran de Martin. Il s’est ensuite mis à l’utiliser davantage. Et le reste appartient à l’histoire », témoigne Vincent Lecavalier.

***

La plupart des hockeyeurs sont des êtres extrêmement humbles, et donc très peu éclairants lorsque vient le temps de parler d’eux-mêmes. Pour cette raison, j’ai choisi de souligner l’admission de Martin St-Louis au Temple de la renommée en faisant appel à Vincent Lecavalier.

Sur la planète hockey, il y a bien peu de gens mieux placés que lui pour mesurer l’ampleur de la carrière de Martin St-Louis. Alors qu’il n’était âgé que de 10 ou 11 ans, Lecavalier épiait déjà les faits et gestes du compagnon d’armes avec lequel, une quinzaine d’années plus tard, il allait remporter la Coupe Stanley.

« J’ai commencé à voir jouer Martin alors qu’il évoluait au hockey mineur. Dans les rangs midget AAA, notamment, il jouait contre mon frère Philippe. J’étais cinq ans plus jeune qu’eux et j’assistais à leurs matchs. Après le midget AAA, Martin et Philippe se sont à nouveau affrontés dans les rangs universitaires américains.

« Quand Martin est arrivé chez le Lightning en 2000-2001, je savais donc à quel point il était talentueux. Il était meilleur que la plupart des joueurs, ça ne faisait aucun doute. Mais les alignements étaient bâtis différemment. À cette époque, les dirigeants des équipes ne regardaient même pas les joueurs de 5 pieds 7 pouces. Il fallait donc que quelqu’un lui donne une chance », raconte Vincent Lecavalier, qui sera présent à Toronto lundi soir pour célébrer avec son ancien complice.

***

Pour les amateurs de hockey québécois, les noms de St-Louis et Lecavalier sont totalement indissociables. Pourtant, ils ont dû patienter six ans avant de devenir des compagnons de trios réguliers.

« John Tortorella aimait répartir ses forces et miser sur des duos. Je formais un duo avec Vaclav Prospal et Martin en formait un autre avec Brad Richards. L’équipe connaissait du succès ainsi.

« En 2003, Martin et moi avons brièvement joué ensemble dans une série éliminatoire contre Washington et la chimie est tout de suite apparue. Mais les duos habituels ont été reformés par la suite et ce n’est qu’en 2006-2007 que nous avons définitivement été mutés au sein du même trio. »

Cette saison-là, Vincent Lecavalier a inscrit 52 buts. La saison suivante, il a secoué les cordages 40 fois. Ce furent les deux saisons les plus productives de sa brillante carrière.

« La vitesse que déployait Martin sur la patinoire ne me laissait pas le choix. Je devais patiner plus vite pour jouer à ses côtés. Il m’a amené à un autre niveau. Mais je dirais que c’était son intelligence, son QI hockey, qui le distinguait le plus de tous les autres joueurs que j’ai côtoyés dans la LNH. Parfois, un joueur évoluant dans la LNH depuis plusieurs années peut être porté à croire qu’il n’a plus rien à apprendre. Mais si tu avais la chance de discuter avec Martin, tu te rendais vite compte que tu n’en connaissais pas tant que ça sur le métier », témoigne Lecavalier.

La chimie est-elle instantanément apparue entre eux parce que Lecavalier avait passé une partie de son enfance à décortiquer le jeu de St-Louis? Ou simplement parce qu’ils maîtrisaient tous deux le langage des surdoués? On ne le saura probablement jamais.

« Ce que je sais, par contre, c’est que c’était incroyable de jouer avec lui. Quand nous étions ensemble sur la patinoire, il n’y avait aucune barrière. C’était de la pure créativité. On jouait par instinct et ça nous rendait meilleurs. On tentait simplement les jeux qui nous semblaient les plus plausibles sur le moment, et ça marchait très souvent », se remémore l’ancien capitaine du Lightning.

***

Quel souvenir doit-on conserver de la carrière de Martin St-Louis?

« Je ne veux pas dire la même chose que tout le monde, mais je n’ai pas vraiment le choix : la carrière de Martin St-Louis, c’est une histoire de détermination. C’était tout le temps ça. Il ne lâchait jamais et il donnait tout pour gagner. Par exemple, si nous étions en séries et qu’il sentait que l’équipe commençait à ramollir, c’est lui qui était le premier à ramasser un adversaire dans un coin de patinoire. Il rendait ses coéquipiers meilleurs par la qualité de son jeu, mais il incitait aussi tout le monde à se surpasser. C’était un grand leader.

« Certains joueurs connaissent un moment unique qui marque l’ensemble de leur carrière. Mais dans le cas de Martin, je ne suis pas capable d’en identifier un. Il a marqué tellement de buts importants au cours de sa carrière. Comme son but marqué en deuxième période de prolongation, contre Calgary, dans le sixième match de la finale en 2004. C’était ça sa signature. Il faisait souvent pencher la balance dans les moments importants », de conclure Lecavalier.

***

Les hockeyeurs québécois ne se sont pas bousculés aux portes du Temple de la renommée au cours de la dernière décennie. Dans ce contexte, la soirée de lundi en sera absolument remarquable alors que Martin Brodeur et Martin St-Louis trouveront officiellement leur place parmi les immortels du hockey.

Pour illustrer à quel point la cuvée de 2018 est exceptionnelle, soulignons qu’il faut remonter jusqu’en 1984 pour retrouver les deux derniers Québécois (Jacques Lemaire et Bernard Parent) à avoir été admis ensemble au panthéon. Et au cours des dix dernières années, Luc Robitaille, Rogatien Vachon et Danielle Goyette ont été les seuls Québécois(es) admis au panthéon.

Brodeur a passé 22 saisons dans la LNH. Aucun autre gardien n’a disputé plus de matchs (1266), remporté plus de victoires (691) ou réalisé plus de blanchissages (125) que lui.

Le lendemain de sa sélection au premier tour (20e au total) par les Devils au repêchage de 1990, l’ex-vedette du Laser de Saint-Hyacinthe faisait la première page des quotidiens montréalais. Et dès sa première saison complète dans la LNH (en 1993-1994), le gardien de Saint-Léonard remportait le trophée Calder.

Du premier au dernier jour, Brodeur n’a jamais cessé de performer et de se comporter comme si frayer parmi l’élite de la LNH était une chose normale et comme si devenir le meilleur gardien de l’histoire était simplement son destin.

Ce lundi est définitivement une journée très spéciale dans l’histoire du hockey québécois.