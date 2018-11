La patineuse montréalaise de 20 ans a devancé tout juste sur la ligne l'Allemande Anna Seidel, qui étirait le patin pour rafler à la Canadienne sa médaille d'or.

Mais Charles, qui a mené la course presque de bout en bout, a réussi à s'imposer par 3 millièmes de secondes et quelques centimètres de lame pour gagner la première médaille d'or individuelle de sa carrière en Coupe du monde. La Sud-Coréenne Noh Ah-rum a pris le 3e rang.

« En embarquant sur la glace en finale je me suis dit que j’allais donner ce qui me restait. C’était très serré à la fin avec l’Allemande, mais j’ai tenu bon », a raconté Alyson Charles qui avait dû faire deux courses de repêchage en matinée pour atteindre les quarts de finale.

« À partir de ce moment, je commençais à être un peu plus fatiguée alors je me suis concentrée sur une course à la fois. Puis finalement, je remporte la médaille d’or! Je ne m’y attendais pas », a-t-elle ajouté.

Charles a enregistré un chrono de 1 min 31 s 234/1000.

La semaine dernière à Calgary, elle avait gagné trois médailles de bronze, deux au 500 m et l'autre au relais.

« Ce sont mes premières expériences, mais j’ai maintenant prouvé que j’avais ma place et que je peux patiner aux côtés des meilleures au monde. La semaine dernière, je ne m’attendais pas à faire un podium et j’en ai fait deux. Cette semaine, je gagne l’or », s’est réjouie Charles.

Au 500 m masculin, Charles Hamelin a pris le 5e rang d'une course très rapide, dominée par le Chinois Wu Dajing qui a établi un record du monde de la distance en 39,505 s.