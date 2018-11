C'est la victoire de Katerina Siniakova sur Sofia Kenin, en trois manches de 7-5, 5-7 et 7-5, dimanche à Prague, qui a donné le titre aux Tchèques.

Samedi, Barbora Strycova s'était imposée face à Kenin 6-7 (5/7), 6-1 et 6-4, avant que Siniakova ne batte Alison Riske, 6-3 et 7-6 (7/2).

Le second match de simple de dimanche et le double n'ont pas été disputés.

La Tchèque âgée de 22 ans a livré toute une bataille, qui a duré plus de trois heures et demie. Elle a préservé deux balles de match alors que Kenin servait pour le match à 5-4. Elle a ensuite converti sa deuxième balle de match, entraînant une effusion de joie dans les gradins de l'O2 Arena de Prague.

Samedi, Barbora Strycova était venue de l'arrière pour battre Kenin 6-7 (5), 6-1, 6-4, puis Siniakova avait doublé l'avance des siennes en disposant d'Alison Riske 6-3, 7-6 (7/2).

La République tchèque est imbattable sur son terrain depuis 2009, avec les titres obtenus en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.

Ces victoires s'ajoutent à celles de l'ex-Tchécoslovaquie (1975, 1983, 1984, 1985, 1988).

Katerina Siniakova jubile après avoir officialisé le triomphe de l'équipe tchèque Photo : The Associated Press/Petr David Josek

Les Tchèques ont remporté leur troisième victoire dans leurs confrontations avec les Américaines en Fed Cup, qui l'ont remportée elles à 10 reprises.

Avec 18 titres au total, les États-Unis détiennent toujours le record dans cette compétition et occupent la première place au classement historique de la Fed Cup, devant la République tchèque.

Les deux équipes ont disputé cette finale en l'absence de leurs meilleurs éléments.

La capitaine américaine Kathy Rinaldi a laissé de côté Sloane Stephens (no 6) et Madison Keys (no 16), tout comme les soeurs Williams. Le capitaine tchèque Petr Pala a dû se passer des services de Petra Kvitova (no 7), malade, et de Karolina Pliskova (no 8), blessée.