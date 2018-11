On dit que la nuit porte conseil.

Le pilote britannique a publié dimanche un message sur Instagram, pour revenir sur les propos qu'il a tenus à propos de l'incident impliquant Sergey Sirotkin durant les qualifications.

Le message de Lewis Hamilton, publié dimanche sur Instagram Photo : Instagram / Lewis Hamilton

« Je me suis réveillé en réalisant que je devais corriger les mots que j'ai utilisés hier.

J'avais tort. Ce n'est pas un geste irrespectueux de la part de Sergey, écrit-il. Il y a eu un manque de communication, j'ai vraiment fait mon possible pour m'écarter de sa trajectoire, mais ça n'a pas très bien marché. Ça arrive, et je respecte la façon dont il a géré la situation. »

Un 180 degrés qui remet les choses en place, et qui soulage toute l'équipe Williams. Car Sergey Sirotkin n'était pas en tort dans cet incident malheureux.

Sergey Sirotkin doit éviter Lewis Hamilton, qui se déporte sur sa gauche pour lui laisser la trajectoire de course. Photo : You Tube / RDS

Dans la deuxième partie de la séance (Q2), le Britannique au ralenti sur la trajectoire de course a été surpris par l'arrivée de Sergey Sirotkin (Williams).

Il a voulu lui laisser la trajectoire, mais s'y est pris trop tard, et le pilote russe l'a évité d'extrême justesse.

Un manque de communication qui n'est pas sans rappeler l'accident fatal de Gilles Villeneuve en 1982, quand il avait heurté à très haute vitesse la March de l'Allemand Jochen Mass, au ralenti.

Pourquoi Hamilton était-il au ralenti dans la trajectoire de course ?

Il faisait comme plusieurs pilotes. Il se donnait du temps et de l'espace en piste avant de commencer son tour lancé. Une pratique tolérée par la FIA et connue par tous, et qui oblige à beaucoup de vigilance pour laisser passer les pilotes qui sont en plein effort dans leur tour lancé.

« Je n'ai pas compris, car personne n'était dans un tour lancé, a d'abord affirmé Hamilton. Tout à coup, je le vois arriver, et je me suis déporté hors trajectoire, mais il a fait la même chose. Ce n'était pas très respectueux de sa part (de vouloir me dépasser). J'espère qu'il apprendra de cet incident. »

Sirotkin a ensuite donné sa version des faits.

« Pour être honnête, je ne suis pas fâché contre Lewis, a réagi le pilote russe. Je devais monter mes pneus en température, car nous ne les avions pas mis dans les enveloppes chauffantes (au garage), et c'est vrai que j'allais vite, presque à fond.

« Il voulait me laisser la trajectoire de course en se tassant sur sa gauche, mais j'étais déjà là », a noté Sirotkin.

On a évité d'extrême justesse un violent accident qui aurait éliminé les deux pilotes. Mais rien ne s'est passé, et avec le message Instagram de Lewis Hamilton dimanche, l'incident est clos.