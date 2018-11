Un texte d’Alexandre Gascon

Max Pacioretty n’aura finalement pas gâché la fête à son retour au Centre Bell depuis l’échange qui l’a envoyé à Vegas, ce qui n’aura pas été faute d’avoir essayé, remarquez.

L’ancien capitaine du Tricolore a tiré neuf fois sur la cage d’Antti Niemi – dont cinq fois en première période soit un tir de plus que tous les Montréalais réunis – mais n’a pu empêcher la capitulation de ses Golden Knights (7-9-1) contre le CH.

Deux choses, principalement.

D’abord, cette mouture du Canadien a du cœur au ventre. On en a eu une autre preuve samedi soir.

C’est déjà la troisième fois cette saison que l’équipe parvient à combler un retard de deux buts pour l’emporter après des gains contre les Penguins et les Islanders.

Quand les Knights ont repris l’avance en troisième période sur une séquence bien malchanceuse de Matthew Peca, on a senti le CH dans les câbles pendant quelques minutes, mais il est venu de l’arrière à nouveau.

« On s’est bien battus. On n’a pas eu le départ qu’on voulait, on s’est retrouvés en arrière, mais on s’est motivés à l’entracte et on volait sur la glace après. On a trouvé une façon de gagner », a résumé Andrew Shaw qui a doublé son total de buts avec deux réussites.

Les quatre trios ont inscrit au moins un but et l’homme obtenu dans la transaction avec Vegas, Tomas Tatar, a enfilé celui de la victoire.

Quand le Canadien a expédié ses deux meilleurs marqueurs des dernières années sous d’autres cieux en les remplaçant par des joueurs qui, sur papier, étaient moins prolifiques, il y avait de quoi s’inquiéter du manque d’explosivité de cette attaque.

Elle venait de terminer au 29e rang de la LNH en 2017-2018 en peinant à fracasser la barre des 200 buts (207).

Dimanche matin, Max Domi se réveille au 9e rang des pointeurs du circuit Bettman. L’équipe a marqué quatre buts ou plus à ses six dernières sorties et elle en compte désormais 56, ce qui lui confère le 5e rang de la ligue.

À pareille date l’an dernier, Montréal marquait près d’un but de moins par match (43).

L’attaque a des ressources. Le Canadien a réussi deux buts en 65 secondes au deuxième tiers et deux autres en moins de trois minutes (2:57) en troisième période.

« C’était un effort de caractère de tous les joueurs, a convenu Charles Hudon. Dans le passé, on ne l’a pas fait souvent, revenir de deux buts. Cette année, on le fait. Il faut arrêter de laisser trois buts par contre, mais on va penser au négatif plus tard. »

N’en déplaise à Charles, on va se pencher un brin sur ce « négatif », car il s’agit là du deuxième point.

Une défense méconnaissable

Quand on dit méconnaissable, c’est en comparaison avec le début de la campagne. Car, en fait, la brigade défensive ressemble de plus en plus à l’épouvantail de la dernière saison.

Les joueurs préféraient souligner leur triomphe à l’arrachée dans le vestiaire, bien compréhensible, mais leur entraîneur-chef n’avait pas envie de jouer à l’autruche.

Ce ne sont pas des matchs parfaits. Les gens aiment voir ça, beaucoup de buts, mais pour notre équipe, on doit se replacer dans certaines situations. C’est évident que quand tu donnes autant de chances et de buts, ce n’est pas parfait. Claude Julien

Il s’agit là d’un euphémisme. Au premier vingt, le chaos régnait sur la zone défensive des favoris de la foule.

Karl Alzner y est allé de sa plus belle imitation de Mikhaïl Barychnikov en désavantage numérique, avec un succès mitigé, ce qui a donné tout le temps nécessaire à Brad Hunt pour ouvrir la marque.

Brad Hunt déjoue Antti Niemi, alors que Karl Alzner fait dos à l'action. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

L’arrière de Burnaby était encore sur la glace 57 secondes plus tard quand Jonathan Marchessault doublait la marque, mais cette fois, Jeff Petry, complètement aimanté par le porteur de la rondelle, s’était rendu coupable d’une bien mauvaise couverture devant le filet.

Jordie Benn et Mike Reilly hésitaient lorsqu’ils avaient le contrôle du disque et, soudainement, les sorties de zone, rapides lors des premiers matchs, devenaient un calvaire.

Julien a même envoyé David Schlemko, qui jouait son premier match de l’année, aux côtés de Petry au troisième engagement et a distribué le temps de jeu le plus équitablement possible, évitant d’exposer qui que ce soit.

Le Canadien a donné 26 buts à ses 6 derniers matchs, 55 en 17 rencontres. Il pointe au 25e rang de la ligue.

« Ça te rattrape à un moment donné, a fait valoir l’entraîneur. Il faut s’occuper de ça et ne pas penser qu’on peut continuer de jouer de cette façon parce que quand ça te rattrape, ça finit par te coûter très cher. Tu ne viens plus à bout de récupérer. Surtout avec notre voyage dans l’Ouest, ce sera important d’être bien mieux sans la rondelle. »

« Nos attaquants doivent aider davantage nos défenseurs. On va travailler là-dessus. C’est bien de marquer, mais on doit mieux se défendre », a ajouté Tatar.

En attendant, le Canadien peut savourer ce gain avant d’affronter coup sur coup les Oilers, les Flames et les Canucks la semaine prochaine.