MacLennan, de King City en Ontario, et Milette, de Longueuil, ont récolté en finale 47,500 points. Seules les Japonaises Hikaru Mori et Megu Uyama (48,340) les ont devancées.

C'est la première médaille de la Québécoise aux mondiaux en épreuve synchronisée, et sa deuxième après celle de jeudi au concours multiple par équipe.

« J'étais nerveuse au début, mais je suis restée bien concentrée. Et nous savions que nous maîtrisions notre routine. Ce qui nous a permis de remporter notre médaille », a-t-elle dit.

« Tout s'est vraiment bien passé, a ajouté pour sa part MacLennan. Nous étions bien concentrées à rester au milieu [du trampoline], à sauter haut et sans faire d'erreur, et bien sûr à être en parfait synchronisme toutes les deux. On ne saute pas ensemble depuis très longtemps. Alors, à notre retour à la maison, nous tenterons de créer de nouvelles figures, et l'on verra comment ça se passe. »

À noter que Rosannagh MacLennan avait remporté sa toute première médaille aux Championnats du monde, en 2009 au même endroit, avec Karen Cockburn.

Les Mexicaines Dafne Navarro Loza et Melissa Flores (43,950) ont parfaitement négocié la finale pour passer de la 7e à la 3e position.

Au début du mois d'octobre, à leur première compétition ensemble, Milette et MacLennan avaient remporté l’or à la Coupe du monde de Loulé au Portugal.

Jeudi, le Canada, aidé entre autres par MacLennan, avait décroché le bronze au concours multiple par équipe.

Samedi, MacLennan et Samantha Smith, de Toronto, participeront aux demi-finales du concours individuel, et tenteront de se qualifier pour la finale (réservée aux 8 meilleures notes).