Portland, sacré champion en 2015 et vainqueur du match aller 2 à 1, s’est incliné 3 à 2 lors d'un match retour au scénario débridé, puisque Seattle a forcé la prolongation dans le temps additionnel (93e) grâce au deuxième succès de l’attaquant péruvien Raul Ruidiaz.

Le Colombien Dairon Asprilla a égalisé dès le début de la prolongation et a propulsé virtuellement Portland en demi-finales, mais l'Uruguayen Nicolas Lodeiro a ramené les deux équipes à égalité sur tir de pénalité.

Lors de la séance de tirs au but, Seattle, champion MLS 2016 et vice-champion 2017, a connu un départ catastrophique avec deux de ses trois premières tentatives ratées.

C'est Asprilla, cinquième et dernier tireur, qui a qualifié Portland en battant le gardien Stefan Frei.

En finale de l’Ouest, Portland sera opposé au vainqueur du duel entre le Sporting de Kansas City et le Real Salt Lake qui ont fait match nul 1-1 à l'aller.

Dans l'Est, les deux franchises new-yorkaises tirent de l’arrière dans leurs séries respectives. New York City FC s'est incliné 1 à 0 à domicile face à Atlanta et les Red Bulls aborderont le match retour devant leur public avec un but de retard face à Columbus (1-0).

Les trois derniers matchs retour sont programmés dimanche.