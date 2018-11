Rasmus Rostalainen a inscrit le but vainqueur sur un tir de loin.

Jeff Skinner (10e et 11e) et Vladimir Sobotka (2e et 3e) ont réalisé des doublés pour les Sabres. Conor Sheary (6e) a complété leur production.

Jonathan Drouin (5e), Matthew Peca (1er), Nicolas Deslauriers (1er), Andrew Shaw (2e) et Tomas Tatar (6e) ont inscrit les buts du Canadien.

Carey Price a bloqué 25 des 31 tirs dirigés vers lui.

Linus Ullmark a accordé cinq buts et réalisé 27 arrêts en deux périodes. Carter Hutton a repoussé cinq rondelles au troisième tiers et en prolongation.