Parmi les athlètes canadiens en action jeudi, on retrouvait la double championne olympique Rosie MacLennan, le Torontois Jason Burnett et la Québécoise Sarah Milette.

Cette épreuve combine les cinq disciplines individuelles masculines et féminines au trampoline, le trampoline synchronisé, le tumbling et le minitrampoline double.

MacLennan a récolté le meilleur pointage individuel chez les dames, avant de répéter l'exploit en synchro avec Milette. Les Chinoises et les Portugaises ont occupé les deux premières marches du podium.

« Le format était très différent, mais c’était amusant », a confié le vétéran Jon Schwaiger, qui était de la compétition. « Il n’a pas été possible d’essayer l’équipement et de s’échauffer, on devait juste venir et s’exécuter. C’était intéressant à essayer et aussi de voir comment les autres s’en sortaient. »

Le duo canadien sera de retour en action vendredi pour participer aux finales de trampoline synchronisé. Samedi, MacLennan et Samantha Smith concourront à la demi-finale du trampoline individuel féminin, alors que Laurence Roux et Kalena Soehn seront de la finale féminine du minitrampoline double.

Vendredi et samedi, dès 8h (HNE), Radio-Canada Sports webdiffusera les épreuves du Championnat du monde de trampoline présenté à Saint-Pétersbourg, en Russie.