Byron, qui s’est blessé le 30 octobre dans une défaite de 4-1 contre les Stars de Dallas, sera réévalué « de semaine en semaine », a laissé tomber l’entraîneur-chef Claude Julien.

Charles Hudon, qui a été jumelé à Domi et à Drouin en l’absence de Byron, est passé au quatrième trio, avec Matthew Peca et Nicolas Deslauriers.

Kenny Agostino, rappelé par le CH la veille, accompagnait Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen dans le troisième trio en remplacement de Joel Armia, absent de l’entraînement.

Julien a précisé après la séance que l'attaquant finlandais avait subi un examen de résonnance magnétique à un genou, dont l’équipe attend les résultats.

David Schlemko de retour à l’entraînement

David Schlemko a fait un pas de plus vers un retour au jeu. Le défenseur a participé à un premier entraînement depuis l’annonce de sa blessure à un genou, fin septembre.

Il patinait dans un quatrième duo avec Noah Juulsen. Il n’affrontera pas les Sabres. Et ça ne s'annonce pas bien pour Juulsen non plus.

Karl Alzner, laissé de côté depuis le 30 octobre, semble faire partie des plans de l'entraîneur. Il était du deuxième duo avec Mike Reilly.

Le Canadien (8-5-2) a perdu deux de ses trois derniers matchs. Les Sabres (7-6-2), eux, ont été battus quatre fois à leurs cinq dernières rencontres.