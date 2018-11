On peut dominer un match, mais le perdre dans les dernières secondes. Le Juve-Manchester United en a été une parfaite illustration. Après une série d'occasions en faveur de son équipe, Cristiano Ronaldo a fini par trouver la faille (65e).

Le meilleur buteur de toute l'histoire de la Ligue des champions (121 réalisations) a ainsi marqué son premier but en C1 avec ses nouvelles couleurs turinoises et mis fin à une disette de 453 minutes sans marquer dans la compétition reine.

Mais Manchester United (2e, 7 points) a renversé la table en fin de match, grâce à un superbe coup franc de Juan Mata (86e) et un but contre son camp italien (90e).

À la fin du match, le pilote controversé du Man U, José Mourinho, s'est moqué des partisans italiens en multipliant les grimaces vers les tribunes, ce que certains joueurs de la Juve n'ont pas spécialement apprécié.

Dans l'autre match du groupe H, Valence (3e, 5 points) a dominé les Young Boys de Berne (3-1). Berne est 4e du groupe avec un seul point.

Groupe F

Six buts à zéro, dont un triplé de Gabriel Jesus : le Manchester City de Pep Guardiola n'a pas fait de détail contre le Shakhtar Donetsk et file tout droit vers les huitièmes de finale, sauf incroyable retournement de situation dans la poule F.

Derrière, Lyon a bêtement craqué en fin de partie contre Hoffenheim (2-2), après avoir mené 2-0 à domicile. Les Lyonnais (6 points) restent en ballottage favorable, mais ont une nouvelle fois raté le coche alors qu'ils pouvaient faire un grand pas vers les huitièmes. L'OL n'a plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2011-2012. Hoffenheim (3 points) et le Shakhtar (2 points) ferment la marche au classement.

Groupe E

Contre l'AEK Athènes, le Bayern Munich s'en est remis à son avant-centre Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (31e, sur tir de pénalité, et 71e), pour s'emparer de la première place du groupe E.

Les Munichois, 10 points, prennent une option sur la qualification alors que l'Ajax (8 points) et le Benfica (4 points) ont fait match nul 1-1.

Groupe G

Dans le groupe G, le Real Madrid (9 points), triple tenant du titre, a écrasé la modeste équipe tchèque du Viktoria Plzen 5-0, dans une rencontre marquée par un doublé de Benzema. "KB9" a ainsi dépassé la barre des 200 buts sous le maillot du club espagnol, devenant le 7e joueur à franchir ce cap pour los Merengues.

De quoi donner le sourire à l'entraîneur intérimaire Santiago Solari, qui se verrait bien rester en poste si l'embellie de son club se confirme, après un début de saison catastrophique et le limogeage de Julen Lopetegui. Un peu plus tôt, la Roma (9 points) a fait son travail sur le terrain du CSKA Moscou (2-1) et se rapproche des huitièmes elle aussi. Moscou (4 points) a toujours des espoirs d'y participer, mais Plzen (1 point) est déjà éliminé.