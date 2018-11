La Chinoise Wang Zhouyou, avec un total de 270 kg, 118 à l’arraché et 152 à l’épaulé-jeté, a décroché l’or. La Nord-Coréenne Sim Rim-jong (269 kg) et l’Équatorienne Neisi Patricia Dajomes Barrerra (259) ont complété le podium.

Ngarlem a soulevé avec succès 95 kg à sa deuxième tentative à l’arraché et a réussi 128 kg à son troisième et dernier essai à l’épaulé-jeté. Sa 8e place est le meilleur résultat de sa carrière aux mondiaux.

Beauchemin-Nadeau, dont le meilleur résultat à cette compétition est une 5e place en 2013, a conclu avec total de 220 kg, soit 96 à l’arraché (à son deuxième essai) et 124 à l’épaulé-jeté.

Ngarlem avait un retard de 1 kg sur Beauchemin-Nadeau au milieu du concours.

« Mon arraché n’était pas vraiment bon et j’ai décidé de jouer stratégique pour battre Marie-Ève, a-t-elle dit. J’ai levé pour renouveler mon carding et avoir un bon classement. Soulever une barre de 100 kg à l’arraché, ça fait longtemps que je veux réussir ça. Je n’avais rien à perdre à ce moment-là et je savais que je pouvais reprendre mon avance sur Marie-Ève à l’épaulé-jeté. »

« Il y a des défauts techniques que je devrai travailler et je me donne une note de 7/10 », a-t-elle ajouté au sujet de sa performance.